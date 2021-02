Dette har ikke skjedd på over 98 år – Liverpool-smell mot byrivalen

For første gang siden 1999 vant Everton på Anfield. For Liverpools del var det klubbens fjerde strake hjemmetap. Så mange hjemmekamper har de ikke tapt på rad siden 1923.

Liverpool – Everton 0–2 (0–1)

Forrige gang Everton vant på Anfield var i 1999, men allerede etter tre minutter viste laget fra den blå delen av byen at de hadde planer om å ødelegge denne dystre statistikken.

Et tidlig mål imot og skade på stopper-vikaren skulle sørge for at Liverpool fikk en tøff kamp mot byrivalen.

Etter 68 strake hjemmekamper uten tap har Liverpool nå tapt de fire siste Premier League-kampene på Anfield. Så mange kamper har de ikke tapt på rad på hjemmebane siden 1923.

– Vi dominerer kampen, men vi klarer ikke å avgjøre den. Vi gjør én feil og den scorer de på. Everton gjør ti feil, men vi scorer ikke på noen av dem, sier Jürgen Klopp etter kampen.

– Liverpool har så store problemer på stopperplass. Det kommer til å bli en enorm oppgave å stable sammen en seiersrekke på tampen av sesongen, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Liverpools midtbanegeneral Thiago var selvsagt en skuffet mann etter kampen.

– Vi er ikke gode nok i dag. Vi har et lag som er bra nok til å vinne samtlige kamper, så vi må bare fortsette å jobbe, sier spanjolen.



«Persona non grata»

Det første møtet mellom de to lagene denne sesongen ble høydramatisk.

Evertons sisteskanse Jordan Pickford ble «persona non grata» i den røde delen av byen, etter å ha taklet Virgil van Dijk stygt.

Taklingen sendte nederlenderen på operasjonsbordet. Etter taklingen 17. oktober har ikke stopperkjempen vært på banen, noe han trolig ikke kommer til å være resten av denne sesongen heller.

Sesongens første kamp mellom byrivalene endte til slutt 2-2. Så det ble et dyrt poeng for Liverpool, som har påvirket dem resten av sesongen.

VIKTIG: Liverpool har måtte klare seg uten Virgil van Dijk denne sesongen. Her er noen av de viktigste tallene hans fra forrige sesong. Foto: Twenty3/TV 2.

Marerittstart for Liverpool

Joshua King måtte igjen starte på benken for Everton. Dominic Calvert-Lewin var tilbake på benken, men det var Richarlison som fikk sjansen på topp fra start. Det skulle raskt vise seg å være et bra valg av Ancelotti.

Allerede før kampuret hadde passert tre minutter fikk nemlig brasilianeren nettsus. James Rodriguez tok på seg rollen som servitør, og med et vakkert forarbeid fant han Richarlison. Alene med landsmann Alisson gjorde Everton-spissen ingen feil.

Etter 25 minutter fikk Liverpool seg en ny smell. Kaptein Jordan Henderson gikk i bakken og holdt seg til baksiden av låret. Etter å ha forsøkt å spille videre måtte kapteinen kaste inn håndkleet.

– Det er tøft å takle at Henderson skader seg. Dessverre ser det ikke ut til å være en liten skade heller, sier Jürgen Klopp etter kampen.

Dermed måtte Klopp sette innpå Nathaniel Phillips.

– Det er helt totalt katastrofe at dette skjer med Henderson. De har tømt troppen for midtstoppere, nå er de i ferd med å tømme den for midtbanespillere også, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Ble kontret i senk da de jaktet mål

Liverpool styrte kampen totalt i andreomgang. Gjestene var tydelig fornøyd med resultatet de hadde skaffet seg i førsteomgang.

Mohamed Salah fikk en gedigen sjanse til å utligne etter 69 minutter. Egypteren kom helt alene med Jordan Pickford, men sisteskansen var raskt ute og reddet.

– Det er en matchvinner-redning av den engelske landslagskeepere, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Ti minutter før slutt punkterte Everton kampen. Liverpool jaktet mål og ble straffet hardt da Everton kontret.

Richarlison vendte vekk Nathaniel Phillips, og sendte Calvert-Lewin alene med Alisson. Sisteskansen reddet skuddet, men Everton-spissen gikk i bakken da han skulle sette den i mål.

Trent Alexander-Arnold var uheldig da han skulle blokkere skuddet, ettersom han tok Calvert-Lewin i situasjonen etterpå. Straffesparket satte Gylfi Sigurdsson iskaldt i hjørnet. Dermed var stillingen 2-0 til gjestene.

Tapet var Liverpools fjerde strake på Anfield. For Evertons del var det deres første seier på Anfield siden 1999. Lagene fra Merseyside har begge 44 poeng, men blåtrøyene har én kamp mindre spilt.