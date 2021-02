Aleksej Navalnyj funnet skyldig

Navalny erklærte seg ikke skyldig, men ble ikke hørt av dommeren.

Ifølge tiltalen skal opposisjonspolitikeren ha ærekrenket den 94 år gamle krigsveteranen Ignat Artamenko.

Han risikerer en bot på rundt 100 000 kroner, eller samfunnsstraff.

Dette er andre gang på kort tid Navalnyj har blitt dømt i russisk rett.

Tidligere i februar fikk han omgjort en betinget dom til en ubetinget en, og må dermed sone i fengsel i over to år.

Forgiftet

Navalny kom tilbake til Russland i januar etter at han holdt på å miste livet i fjor.

Han tilbrakte flere måneder på sykehus og i rekonvalesens i Berlin.

I august ble han akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva, og havnet etterhvert i koma. Det viste seg at han var forgiftet med nervegiften Novitsjok. Dette har han anklaget president Vladimir Putin for å stå bak, noe Putin selv har avvist.

– Om vi hadde et slikt ønske, ville vi ha gjort det, svarte Putin på spørsmål om hans regime forsøkte å drepe Navalnyj.

Etterhvert fikk Navalnyj én time til å gå gjennom saksdokumenter, før saken fortsatte og veteranen, Ignat Artemenko, selv skulle få forklare seg.

Veteranen følte seg dårlig

Saken gjaldt ærekrenkelser mot en veteranen, som stilte opp i en video til støtte for grunnlovsendringene som kan la president Vladimir Putin sitte ved makten til 2036.

Navalnyj delte videoen på Twitter i juni i fjor, og omtalte krigsveteranen og andre som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet». Dette mener en granskningskomité krenker mannens ære og verdighet.

Under Artemenkos forklaring, begynte veteranen imidlertid å føle seg dårlig. Det ble gitt en pause for å se om han følte seg bedre.

I denne pausen fikk journalister snakke med Navalnyj gjennom glassburet. Da sa han at han trodde veteranen kom til å måtte bli hentet av ambulanse.

Ikke lenge etterpå, melder det russiske nyhetsbyrået Tass at nettopp en ambulanse er på vei til Artemenkos bolig. De sier ingenting om veteranens tilstand.