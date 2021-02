Skade kan stoppe Ruud: – Håper jeg skal dra

Skaden Casper Ruud pådro seg under Australian Open kan gjøre at han må droppe turneringer.

Casper Ruud er tilbake i Norge etter å ha imponert i Australian Open, der han tok seg til fjerde runde i en Grand Slam-turnering for første gang.

Men allerede i tredje runde begynte han å kjenne en strekk i magen. I fjererunden mot Andrey Rublev ble smertene for store, og Ruud måtte kaste inn håndkleet.

– Det er en lang sesong foran meg, og jeg vil spille så mye som mulig. Det var bittert å ikke fortsette, men det var nok den lureste avgjørelsen med tanke på fortsettelsen, sier Ruud til TV 2.

Nå sitter Ruud i karantene hjemme på Snarøya. Etter planen skulle han egentlig spilt en ATP 500-turnering i Rotterdam om halvannen uke. Men nå kan strekken holde ham på siden.

– Vi tar nok en vurdering på om jeg drar neste uke. Jeg håper jeg skal dra, men det er ikke sikkert, forklarer Ruud.

French Open er målet

Ruud understreker at det er snakk om en rift i muskelen, og at det trenger hvile og tid for at muskelfibrene skal gro.

Legene i Australia sa at det ikke var alvorlig, men norske spesialister skal undersøke ham til uken.

– Det handler først og fremst om jeg kjenner smerte når jeg skal spille igjen. Det viktigste er at kroppen føler seg bra. Det er det det kommer ned til, sier Ruud til TV 2.

Ruud ser tilbake på en imponerende start på sesongen. Målet hans i Australian Open var tredje runde, og han nådde fjerde.

GOD START: Casper Ruud kunne juble etter å ha slått ut Tommy Paul under Australian Open. Foto: Paul Crock

– Neste store målet for meg er French Open. Å nå en fjerderunde der, og prøve å nå enda lengre, sier han.

Men før han setter i gang med grussesongen venter tre større hardcourt-turneringer for Ruud i mars dersom skaden blir bedre:

ATP 500 i Rotterdam, ATP 500 i Mexico og ATP 1000 i Miami.

– Jeg håper det blir et fullt år med turneringer, og at jeg kan oppnå store ting i løpet av året. Jeg gleder meg til det jeg har i vente, og føler jeg er i god posisjon til å ta videre steg, forklarer Ruud.

Kan slå Djokovic

Men en som har imponert enda mer enn Ruud i årets Australian Open er russiske Daniil Medvedev. Søndag kan 25-åringen vinne sin første Grand Slam-turnering når han møter Novak Djokovic i finalen.

– Han har sett farlig og god ut. Jeg tror han er veldig sulten og klar for å vinne sin første Grand Slam, sier Ruud.

STJERNESKUDD: Daniil Medvedev kan sikre seg sin første Grand Slam-turneringsseier på søndag. Foto: Brandon Malone

Djokovic har vunnet Australian Open hele åtte ganger. Men Ruud har likevel troen på at Medvedev kan stikke av med seieren.

– Tror du han kan vinne?

– Ja, det tror jeg absolutt. Djokovic er nok favoritt, men sånn som Medvedev har spilt, så er det nok mange som har han som favoritt, forteller Ruud.