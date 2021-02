– Vi må daglig si nei til folk som vil kjøpe

Telefonen til eiendomsmegler Jannicke Herleiksplass ringer i ett sett. Etterspørselen etter hytter og fritidsboliger har eksplodert under koronapandemien.

– Vi har aldri solgt flere hytter enn nå. Fortsetter salget i dette tempoet blir det spennende å se hvor mye det er igjen av hytter og leiligheter til påske, sier Herleiksplass som jobber i Privatmegleren.

Den voldsomme interessen har ført til skyhøye priser. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at prisene på fjellhytter steg med hele fem prosent i fjor.

– Denne prisutviklingen kommer nok bare til å fortsette utover i 2021, sier Carl Christian Mathiesen, analysesjef i Prognosesenteret.

2,5 millioner over prisantydning

På en stor fjellhytte med utsikt over hele Geilo er Jannecke Herleiksplass i gang med å forberede til visning.

– Denne hytta er enda ikke er lagt ut på markedet, men kommer til salgs neste uke, sier Herleiksplass.

TIL SALGS: Denne hytta skal snart legges ut for salg. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Interessen for hyttene på Geilo har vært enorm, og Herleiksplass forventer at også denne vil bli populær.

– Hvilken pris legger dere den ut for?

– Den ligger nok på rundt 16,5 millioner, sier Herleiksplass.

Klarer ikke bygge nok

Aldri har så mange nordmenn vært interessert i å kjøpe seg hytte. Harleiksplass skulle egentlig vise TV 2 en annen hytte, men den ble solgt for to dager siden.

– Den gikk 2,5 million over prisantydning, forteller Herleiksplass.

Like ved populære Vestlia møter TV 2 eiendomsutvikler og daglig leder i Øen hyttebygg, Andreas Uthus. Han skal bygge 200 nye enheter i feltet på Uthusslotta.

BYGGER: Det bygges flere nye hytter og leiligheter på Geilo. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Men selv ikke det er ikke nok til å imøtekomme den enorme etterspørselen.

– Vi klarer ikke å ta det markedet slik det er nå. Vi sier dessverre nei til mange kunder nesten daglig, sier Uthus til TV 2.

Enorm vekst

Salget av hytter har økt dramatisk under koronapandemien.

– Det blir solgt veldig mange flere hytter nå enn noe år tidligere. Det er faktisk opp 35,8 prosent sammenlignet med foregående år, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Det er flere grunner til at interessen for fjellhytter har økt, men Lauridsen tror mangelen på utenlandsreiser er en viktig faktor.

FJELLHYTTER: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at interessen for fjellhytter har økt kraftig under pandemien. Foto: Torstein Bøe

– Det skyldes lave renter, og at det er mange ting vi ikke får lov til å gjøre nå, som å dra til utlandet. Det at man ikke kan reise, gjør at mange ser for seg alternative fritidsmuligheter og kjøper seg feriebolig, sier Lauridsen.

Det er spesielt ferieboligene på fjellet som har gått unna de siste månedene.

– Det har nok sammenheng med at vi har noen begrensninger på hvor mange hytter det kan være i strandsonen, men i fjellet er det veldig store muligheter for å bygge mer. Og det bygges veldig mye nå fremover, sier Lauridsen.

Kommet for å bli

Hos Prognosesenteret har de tro på at den gode prisutviklingen vil fortsette i 2021, med en prisvekst på mellom 5 og 7 prosent.

– Vi tror ikke utenlandsferieringen vil ta seg opp i 2021 og derfor vil etterspørselen bare fortsette å vokse utover året. Når tilbudet blir lavere, vil prisene gå veldig opp, sier Carl Christian Mathiesen, analysesjef i prognosesenteret.

Ekspertene tror det gode fjellhyttemarkedet er kommet for å bli, også etter at det igjen blir lov å sette seg på flyet til Syden.

– Vi får trolig en mer dempet prisvekst enn i øyeblikket. Samtidig tror jeg vi kan få noen trendskifter påvirket av korona, altså rett og slett at det blir en varig høyere etterspørsel etter fritidsboliger, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er vanskelig å se for seg at fritidsmarkedet vil krakke, sier Mathiesen.

Mange interesserte

På andre siden av fjellet har Jannicke Herleiksplass forflyttet seg til dagens andre visning. Denne gang er det snakk om en 200 kvadrats leilighet som ligger midt i skibakken. Pris: 12 millioner.

ENORM INTERESSE: Det er mange som melder sin interesse for boligene Herleiksplass selger. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Går den for det?

– Det går den for. Vi får se om det blir mer. Vi har flere interessenter og jeg skal holde annengangsvisning her i dag. Det er en formidabel respons på denne type fritidsbolig, sier Herleiksplass.