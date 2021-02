Biden erklærer Texas for katastrofeområde

USAs president Joe Biden har erklært Texas for katastrofeområde. Det åpner for økt bistand til delstaten, melder CNN.

Erklæringen lørdag var varslet. En kriseerklæring ble utstedt allerede forrige helg, etter at delstaten ble rammet av minusgrader og snøvær. Det førte blant annet til omfattende strømbrudd.

Strømforsyningen fungerer igjen, men Texas er nå rammet av en krise i vannforsyningen ettersom frosten har ødelagt deler av ledningsnettet.

Ifølge nyhetsbyrået AP er problemet mangel på rent drikkevann. Syv millioner mennesker – en fjerdedel av delstatens innbyggere – har fått beskjed om å koke vann fra krana fordi manglende trykk kan ha føre til økt forekomst av bakterier.

En mann skal ifølge nyhetsbyrået ha mistet livet i Abilene da det manglet trykket gjorde et medisinsk inngrep umulig.

Restauranter som ikke har mulighet til å koke alt vann, eller servere flaskevann, har blitt beordret til å stenge.

– I går erklærte Joe Biden at Texas er rammet av en stor katastrofe og har beordret føderal bistand for å støtte delstatens og lokale myndigheters innsats i områdene som er rammet av vinterværet som begynte 11. februar 2021, heter det i en skriftlig uttalelse fra Det hvite hus, ifølge kanalen.

Erklæringen åpner for at det kan gis føderale midler blant annet til midlertidig husvære, reparasjoner og billige lån for å dekke ødeleggelser for dem som ikke var tilstrekkelig forsikret.

Strømforsyningen fungerer stort sett igjen, ifølge nettstedet poweroutage.us er det nå bare omkring 80.000 som ikke har strøm i delstaten.

Texas er USAs største delstat arealmessig, og nest største delstat om man regner innbyggere.

(©NTB)