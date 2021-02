Skeid får trolig nærmere 30 millioner i arv fra «Porno-Hagen»

I desember kom nyheten om at Leif Aage Hagen var gått bort 78 år gammel.

Fredag kunngjorde Skeid at de var tilgodesett det som trolig er nærmere 30 millioner kroner av Hagens arv.

– Det er dobbelt så mye som omsetningen vår, så det er et veldig stort beløp for oss, sier daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand til TV 2.

– Ble dere overrasket da dere fikk vite om det?

– Styret og administrasjonen ble veldig overrasket. Det har svirret noen rykter fra gammelt av i klubben, men vi hadde ingen aning om dette. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer, hvor de både er takknemlig og ikke minst optimistiske for hvilke muligheter vi får.

Saken er også omtalt av Dagsavisen.

Hagen ble i Norge kjent under navnet «Porno-Hagen» da han på 70-tallet gjorde det stort i pornobransjen. Han drev forretninger, bladforlag og postordrevirksomhet i Sverige, Norge og Danmark.

I 1976 startet han bladet «Rapport 76», som senere fikk navnet Aktuell rapport. Han drev også butikken «Inn og ut» bak rådhuset i Oslo sentrum.

På denne tiden var salg av pornografi i Norge ulovlig. Hagen ble derfor dømt til halvannet års fengsel, og fikk næringsforbud i Norge. Dette var noe av bakgrunnen for at han utvidet til Sverige og Danmark.

I desember i fjor sovnet Hagen stille inn i sitt hjem i Stockholm. Han hadde da slitt med sykdom i lengre tid.

Slik skal pengene brukes

Pengene som overraskende kommer inn i klubben gir Skeid store muligheter. Derfor må klubben som spiller på nivå tre forvalte dem riktig.

– Styret i klubben vil legge frem en plan for årsmøtet i klubben i høst eller neste år. Vi må få mer oversikt. Det vil ta tid før boet er gjort opp. Vi skal bruke tiden godt får å undersøke ulike pengeplasseringer, og kun bruke av den løpende avkastningen til drift. Da lager vi vår egen handlingsregel, og sikrer at dette er verdier som også kommer fremtidens Skeid-spillere til glede. Med en slik gave kommer det også et stort ansvar, hvor man må tenke langsiktig for klubbens beste, sier Skeids daglige leder.

– Hvilke muligheter får Skeid med disse pengene?

– Det gir oss en trygghet til å fortsette med det vi allerede har planlagt. På kort sikt undersøker vi hvilke muligheter vi har for å ruste opp i idrettsparken. Skeid har et stort bruksunderskudd på banetid, og banene våre er i dårlig forfatning. Dette gir jo et handlingsrom som ikke var der for bare noen uker siden, sier Strand.