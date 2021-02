Da andre ga Røiseland trøst, ga treneren kjeft. Det ble vendepunktet

POKLJUKA (TV 2): Marte Olsbu Røiseland har slitt med flyten i VM, og har blant annet uttalt at hun ikke helt har klart å riste av seg bomskuddene på standplass.

Da det ble tre bom på de første tre skuddene på liggende skyting lørdag, holdt mange pusten og var redd for at det skulle bli en ny nedtur.

Det skjedde ikke.

– For å være ærlig så tror jeg både jeg, laget mitt og alle der hjemme skal være sjeleglad for at det ikke gikk noe gjennom hodet mitt etter de tre bomskuddene. Det var tomt. Jeg hadde fokus på blinken og tenkte konsekvenser. Det er jeg veldig glad for, forteller Røiseland til TV 2.

– Han sa jeg måtte skjerpe meg

Røiseland traff på alle ekstraskuddene og slapp strafferunde. På stående skytingen, som er der hun har slitt mest hittil i mesterskapet, ble det kun ett bomskudd.

Med det sikret Røiseland stafettgullet for de norske skiskytterkvinnene, og etter målgang kunne hun fortelle om beskjeden fra sin personlige trener Roger Grubben som ble vendepunktet.

– Det har vært mye grubling for meg selv, og så har jeg snakket med mannen min hjemme som har vært en veldig god støttespiller. Men mens jeg fikk trøst av de andre, fikk jeg litt kjeft av min personlige trener, forteller Røiseland.

– Han sa at jeg måtte skjerpe meg, at jeg har vært altfor feig, sett meg altfor mye tilbake og har safet altfor mye på skytingen. Jeg er helt enig med ham, det har jeg gjort. Jeg har rett og slett ikke turt å gå på og har vært for defensiv både før og under mesterskapet, utdyper hun.

Grubben forteller til TV 2 at han mente Røiseland trengte en litt streng beskjed.

– Jeg vil ikke kalle det kjeft, men jeg sa at hun trengte et spark i ræva. Det er fordi jeg kjenner Marte veldig godt, og det er lettere å stille krav og være ærlig med noen du kjenner godt, forteller treneren.

En ny Marte

Etter samtalen med trener Grubben endret Røiseland tankegang inn mot stafetten.

– Jeg bestemte meg for at nå er det bare en måte og det er å gå på. Nå føler jeg at jeg er på bra vei, og i morgen skal jeg også være offensiv og kjøre på fra start. Jeg håper man kan se en ny Marte fremover, sier Røiseland og sikter til søndagens fellesstart.

Hun forteller også at lagvenninnes innsats inspirerte henne.

– Jeg føler vi vinner stafetten fordi vi er så offensiv og alle bare kjører på. Jeg ble så inspirert på oppvarmingen da jeg så at den ene etter den andre bare gikk og gikk og aldri så seg tilbake. Da tenkte jeg at dette er dagen.

– Marte er en råtass

Grubben var strålende fornøyd etter Røiselands ankeretappe. Særlig var han fornøyd med hvordan hun taklet de tre bomskuddene på liggende.

– Hun løste det bra, og det var ekstra gøy å se at da hun gikk inn på stående skyting var hun ferdig med det som har skjedd og var slik hun vanligvis er på en siste stående, understreker han.

Han mener en offensiv innstilling er veien å gå for Røiseland. Hun må tørre å vinne og ikke være redd for å tape.

– Marte må tørre å være like risikovillig og ikke være redd for konsekvensene. Istedenfor å søke trygghet må hun akseptere risiko, og det er hennes styrke. Men jeg vil ikke ta æren for dette. Marte er en råtass, men som bare trenger å finne frem til seg selv når det ikke går helt veien, forklarer Grubben.