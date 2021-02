Herrene sørget for stafett-dobbel - suste inn til suverent VM-gull

De norske kvinnene tok gull på sin stafett i skiskyting-VM i Pokljuka lørdag. I den slovenske ettermiddagssolen ønsket herrene å gjenspeile den norske suksessen fra tidligere på dagen.

Allerede før lagstafetten var det stor interesse for uttaket. Vetle Sjåstad Christiansen (28) hadde overraskende hadde blitt plukket ut til å gå ankeretappen for Norge, i det som ble hans første konkurranse i årets VM.

Før Christiansen skulle gå sist ut, haddde VM-debutant Sturla Holm Lægreid (24), Tarjei Bø (32) og Johannes Thingnes Bø (27) sørget for en solid norsk ledelse på 48,7 sekunder før sisterunden.

Det skulle bli en overlegen seier. Etter fullt hus på liggende og rask kjøring i sporet ledet Sjåstad Christiansen med nesten et minutt inn til siste skyting. På stående prøvde ankermannen seg på en lynrask serie og det ble to bom, men han unngikk strafferunden og gikk inn til norsk gull med god margin.

— Vi vet at vi kan få til dette på vårt beste. Vi hadde en fin ro og en stafett med ganske god flyt. Men engang vi kommer oss ifra er alt enklere, sier Thingnes Bø til TV 2 etter målgang.

Ankermannen var tydelig fornøyd etter triumfen.

– Bedre utgangspunkt kan man ikke få, sier Sjåstad Christiansen til NRK og tilføyer:

– Jeg brukte ikke så mange kalorier i dag.

Holm Lægreid hadde nesten håpet på mer spenning.

– Vi hadde kanskje forventet at Frankrike skulle være mer på skuddhold og derfor satt vi Vetle på sisteetappe. Han er en stabil skytter og ekstremt god i spurten, sier han til TV 2 før han beklaget for manglende underholdning:

– Vi håpte nesten på at Frankrike skulle ta oss igjen, sånn at vi kunne ta spurten, men de kom aldri opp. Det ble veldig behagelig.

Sverige ble nummer to på stafetten, mens det russiske laget ble nummer tre.

Bursdagsbarnet med pangåpning

Sturla Holm Lægreid, som tok gull på normaldistansen og miksstafetten og fylte 24 år lørdag, var først ut for Norge. Bursdagsbarnet leverte en sterk førsteetappe og kom inn til veksling med ledelse etter et ekstraskudd på både liggende og stående skyting.

ÅPNET STERKT: Sturla Holm Lægreid leverte en sterk førsteetappe for Norge. Foto: Primoz Lovric

Tarjei Bø gikk ut på andreetappen med 22,7 sekunder ned til Frankrike.

– Det er ikke noe bedre enn å feire bursdag med å gå førsteetappe i VM og veksle først, sa Lægreid til NRK etter førsteetappen.

– Sturla hadde lyst til å drepe spenningen fra første meter. Jeg, Tarjei og Vetle benyttet oss av muligheten og dro på videre, sa Thingnes Bø til TV 2.

Bø leverte fullt hus på liggende skyting, og økte Norges ledelsen med et par sekunder ned til jagende Italia, Frankrike og Sveits. På stående skyting bommet 32-åringen tre ganger, men ladet kjapt, traff på ekstraskuddene og unngikk strafferunde.

Bø ledet ut fra siste skyting med 17 sekunder ned til Sveits og sendte sin bror, Johannes Thingnes Bø, ut på tredjeetappen med 12,4 sekunders forsprang.

– Jeg har ikke oppabeidet meg den beste selvtilliten denne uken her, men jeg slapp strafferunden og gikk ut først, sier Bø til NRK om sin etappe og henviste til et mesterskap uten medalje før stafetten.

Bø-brødrene økte forspranget

Thingnes Bø, som tok gull på miksstafetten tidligere i VM, gikk fort ut på sin etappe og økte forspranget til konkurrentene. På liggende skyting trengte 27-åringen ett ekstraskudd, og da Italia fikk ned fem på rad var de bare 7,9 sekunder bak ut fra femte skyting.

BRØDRE: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø vekslet begge med ledelse. Foto: Darko Bandic

I sporet var nordmannen overlegen og det samme var han på standplass. Fem kjappe treff sørget for over et halvt minutts forsprang til Ukraina, etter at Italia skjøt seg vekk. Thingnes Bø vekslet med Sjåstad Christiansen 48,7 sekunder foran nummer to.

– Det var nok mer overraskende for dere der hjemme en for oss som trener med ham hver dag at han skulle gå ankeretappen, sa Tarjei Bø om sin lagkamerat.



28-åringen leverte en knalletappe med fullt hus på liggende, før han måtte bruke to ekstraskudd på stående.

– Han var kjempeurolig, men gjorde en mesterlig jobb der, altså, kommenterte NRKs Ola Lunde.

Mesterlig var det, for Norge ble nettopp verdensmestre da Sjåstad Christiansen, med et smil om munnen, gikk i mål på tiden 1:12.27.