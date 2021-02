Byttet ut stortalentet etter 30 minutter: – Ikke fornøyd med kroppsspråket

Thomas Tuchel har fortsatt ikke tapt som Chelsea-manager. Lørdag var det like før.

Southampton – Chelsea 1–1 (1–0)

Etter at Thomas Tuchel ble bekreftet som Chelseas nye manager 26. januar har ikke London-klubben tapt én eneste kamp.

Det har sendt Chelsea rett inn i kampen om Champions League-plassene. Derfor ville en seier mot Southampton være viktig.

Se Minaminos nydelige mål øverst!

Blåtrøyene fikk en tøff start da Takumi Minamino scoret et vakkert mål, men Mason Mount sørget for balanse i regnskapet. Chelsea-spilleren var kampens store gigant, men alene klarte han ikke å sørge for tre nye poeng.

– For Chelsea føles nok dette som to poeng tapt, var dommen til TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Thomas Tuchel var fornøyd med lagets prestasjon, men meget skuffet over at de ikke klarte å avgjøre en kamp de dominerte spillmessig.

– I dag er vi gode helt frem til deres 16-meter. Vi mangler noe på den siste delen. Det eneste problemet i dag er egentlig at vi ikke scorer flere mål, sier tyskeren.

Byttet ut stortalent etter 30 minutter: – Ikke fornøyd med kroppsspråket

Chelsea-supporterne ropte etter Callum Hudson-Odoi på sosiale medier da lagene gikk til pause, de ble hørt og stortalentet kom innpå.

Det var derfor til manges store overraskelse at 20-åringen ble byttet ut igjen etter 30 minutter. Noe treneren begrunner med at Hudson-Odoi ikke leverte som han forventet.

– Jeg var ikke fornøyd med kroppsspråket hans og holdningen hans i kontrapresset. Derfor følte jeg at han ikke var klar for å gi det jeg forventet. Han bidro ikke nok der jeg ønsket, men slik er det av og til. I morgen er det glemt, sier Chelsea-sjef Thomas Tuchel etter kampen.

Scoret på sin første sjanse

Chelsea hadde full kontroll på kampen den første halvtimen, men klarte ikke å komme til de store sjansene. Det skulle straffe seg for Tuchels menn.

Etter 32 minutter viste Nathan Redmond strålende overblikk da han så Takumi Minamino i full fart gjennom Chelseas forsvarslinje.

Posisjoneringen til Chelseas bakre treer var horribel, og alene med keeper gjorde japaneren ingen feil. Først fintet han bort César Azpilicueta, så la han ballen iskaldt forbi Edouard Mendy.

– Takumi var helt enorm i dag, sier Redmond om lagkameraten etter kampen.

Straffet etter klønete takling

Syv minutter ut i andreomgang rotet Danny Ings det til i egen boks. Spissen hadde tatt turen ned og laget et klønete straffespark, da han felte Mason Mount.

Chelsea-spilleren var sikker fra straffemerket og sørget dermed for at lagene var like langt.

Det skjedde ikke stort mer i kampen, men det var hjemmelaget som var nærmest å ta med seg alle tre poengene. Jannik Vestergaard headet ballen mot mål, men hodestøtet gikk i tverrliggeren.

Det mest interessante i andreomgang var da Callum Hudson-Odoi ble byttet ut 15 minutter før slutt. Stortalentet hadde nemlig blitt byttet innpå 30 minutter tidligere. Det var ikke tydelig om det var skade som fremtvang byttet.