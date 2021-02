To nordmenn pågrepet etter skyting i Nederland

En kvinne (25) og en mann (28) fra Norge er pågrepet etter at en 45 år gammel mann ble skutt og drept i Bergen aan Zee i Nederland tirsdag.

Det skriver flere nederlandske medier, deriblant NH Nieuws.

Pressevakt Ragnhild Simenstad i Utenriksdepartementet bekrefter til TV 2 at to nordmenn er pågrepet i Nederland.

«Utenrikstjenesten vil i samsvar med fast praksis tilby dem konsulær bistand i henhold til gjeldende rammer og retningslinjer for konsulær bistand til norske borgere som blir fengslet i utlandet», skriver hun i en e-post.

En 45 år gammel colombiansk mann ble tirsdag skutt og drept i Bergen aan Zee nord for Amsterdam. NH Nieuws skriver at åtte personer er pågrepet: Seks colombianere og de to nordmennene.

De ble ifølge flere medier pågrepet torsdag kveld og fredag morgen i og rundt Amsterdam.

Pressevakt Simenstad skriver at hun ikke kan svare på når Utenriksdepartementet fikk beskjed om hendelsen, eller hva nordmennene er siktet for.

Alle de åtte pågrepne er varetektsfengslet og isolert, ifølge NH Nieuws.