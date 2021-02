Lindesnes mistenker «superspreder-virus»: – Smitter veldig lett

Totalt 17 personer er bekreftet smittet etter et utbrudd på Tidemands Café i Mandal.

I en pressemelding skriver Lindesnes kommune at viruset er smittsomt.

– Vi opplever at viruset er veldig smittsomt og mistenker superspreder-virus. Med superspreder-virus mener vi at viruset smitter veldig lett. Vi opplever også at flere har mange nærkontakter. Det medfører at mange må i karantene og at virksomheter må stenge ned, skriver kommunen.

Det første positive tilfelle i utbruddet ble kjent tirsdag, sier kommuneoverlege Viggo Lütcherath til TV 2.

– Onsdag fikk vi fem nye positive prøver som var nærkontakter, dagen etterpå fikk vi tre. Deretter ballet det på seg, sier Lütcherath.

Smittet mange

Kommunen tror et møte i Kristiansand forrige uke er smittekilden til utbruddet.

Lütcherath sier at de har sendt prøver til analyser for å finne ut om det er en mer smittsom virusvariant.

Kommunen mener de har all grunn til å tro det.

– De som har blitt smittet, har smittet mange. Vi går ut fra at det er en meget smittsom virusvariant som smitter lett og gir sykdom fort, sier Lütcherath.

Han sier videre at de mener at kafeen har fulgt alle smittevernreglene. Han sier også at kafeen har vært nøye med registrering av gjester, noe som har hjulpet kommunes smittesporingsarbeid.

- I ferd med å stoppe utbruddet

Over 500 personer er blitt testet i forbindelse med utbruddet. Kommuneoverlegen regner med det vil komme flere positive tilfeller.

– Det er ikke noe som tyder på at personer utenom de vi har definert som nærkontakter har blitt smittet. Vi er i ferd med å stoppe utbruddet nå, sier kommuneoverlegen.

Han sier videre at kommunen har vurdert å innføre strenge lokale tiltak, men sier at de foreløpug har nøyet seg med å komme med råd.

Blant annet anbefaler kommunen at ingen deltar på arrangementer de kommende dagene, unngå besøk og vær mest mulig hjemme.

Treningssentre fraråder også gruppetrening.

Over 500 testet

11 av de 17 som er bekreftet smittet ved kafeen er folkeregistrert i Lindesnes. 230 personer i kommunen er i karantene.

Det er registrert 40 nærkontakter i 14 andre kommuner. Av disse har seks personer så langt testet positivt.

504 personer tilknyttet utbruddet er så langt satt opp til testing, men testtall og karantenetall øker, skriver kommunen.