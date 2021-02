Åpner opp i podcast

Det er nå 25 år siden Mette-Marit (47) møtte kronprins Haakon (47) på Quartfestivalen for første gang, og i 2001 kunne kongehuset kunngjøre at det nyforelskede paret var forlovet.

Det var ikke bare-bare å være en jente fra Kristiansand som skulle gifte seg med kongens sønn; brått var hun i medienes søkelys.

Beintøft

Søndag denne uken gjester kronprinsesse Mette-Marit podkasten «The Kåss Furuseths», drevet av Else (40) og Ramona Kåss Furuseth (36), hvor hun åpner opp om blant annet tiden før hun ble kronprinsesse.

– Det er noen perioder i livet, kanskje spesielt den første fasen til meg og Haakon, som jeg ennå ikke klarer å tenke på uten å måtte kaste opp. For det var så beintøft. Det var et enormt press, og jeg kom dit uten noen som helst erfaring med det, åpner kronprinsessen opp.

Videre forteller Mette-Marit at det er vanskelig å se på TV-innslag fra den tiden.

– Det er en del TV-program som har blitt vist i det siste om kongefamilien, der det er innslag med meg og Haakon helt i starten, og det greier jeg ikke å se på, forklarer hun.

Skammet seg

Med alt presset og oppmerksomheten kom også følelsen av skam.

– Det er en forferdelig følelse. Jeg har egentlig lovet meg selv at etter den perioden skulle jeg aldri føle på skam igjen. Det er ingenting som skal få meg til å føle meg som om jeg ikke er god nok på et eller annet vis, sier hun.

Hun forteller at hun fremdeles føler på skam, men i tilknytning til sykdommen. Det var i 2018 at hun ble diagnosert med kronisk lungefiberose, etter flere år med plager.

– Jeg tror jeg skammer for litt for at jeg er syk. Eller, jeg vet at jeg skammer meg ganske mye for det, forteller hun og forklarer videre at det er sårt å ikke ha den arbeidskapasiteten hun ønsker.

– Barberte av meg alt håret

I 2019 utga hun boken «Hjemlandet og andre fortellinger», hvor hun fortalte at hun ennå har masse opprør i seg. Og at hun ikke lenger er så opptatt av å være slik folk forventer av henne.

– Jeg barberte for eksempel av meg alt håret i 3. klasse på gymnaset. Mitt opprør var basert på at jeg tok mye ansvar tidlig. Det førte til at jeg veldig tidlig fikk en følelse av at jeg kunne stoppe verden, at jeg kunne få verden til å stå stille. Så reiste jeg til Australia for å komme bort, sier kronprinsessen i boken.

– Fram til jeg reiste til Australia, hadde jeg vært verdens mest pliktoppfyllende unge, jeg var veldig snill, helt innenfor boksen. Så sa det vel bare stopp, jeg greide ikke mer, i alle fall kunne jeg ikke leve opp til de forventningene andre hadde til meg, skriver hun videre.