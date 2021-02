Eksperter jubler over vaksinefunn: – Veldig gode nyheter

Vaksineeksperter er svært positive etter nyheten om at Pfizer/Biontech-vaksinen kan være effektiv etter kun én dose.

Fredag kom nyheten om at Pfizer/Biontech-vaksinen kan være hele 85 prosent effektiv etter kun én dose.

Anbefalingen fra Pfizer har hele tiden vært at man må sette to doser med noen ukers mellomrom for å oppnå full effektivitet, men nå kan en israelsk studie vise til mer oppløftende resultater enn først antatt.

– Dette synes jeg er et veldig bra funn, sier leder for Influensasenteret ved Haukeland sykehus, og en av Norges fremste viruseksperter, Rebecca Cox.

Mer effektiv etter fire uker

Studien, som er utført blant 9000 helsearbeidere ved Israels største sykehus, er omtalt i siste utgave av legetidsskriftet Lancet.

7000 helsearbeiderne ved Sheba-sykehuset mottok én dose av Pfizer/Biontech-vaksinen, mens de resterende 2000 ikke fikk vaksine.

Vaksinen viste seg å være 47 prosent effektiv de første to ukene etter at den ble gitt, mens effektiviteten økte til 85 prosent i løpet av de neste to ukene.

– Det er en liten studie, men det gir en antydning at etter man har fått første dose, så får man en god beskyttelse. Studier vi har utført her i Bergen viser også gode antistoff-svar etter første dose, sier Cox.

Lignende resultater

Cox sier man naturligvis må forske videre for å kunne konkludere nærmere, men hun er oppløftet av funnet i den israelske studien.

Hun har selv sett lignende resultater i vaksineringen av sitt eget helsepersonell på Haukeland sykehus.

– Jeg har selv sett på våre egne resultater og tenkt «oj, trenger disse en ny dose, da?». De eldste i samfunnet vil kanskje trenge to doser, men jeg lurer på om unge og helsepersonell trenger det, sier Cox.

GLAD FOR VAKSINENHYET: Leder for Influensasenteret Rebecca Cox ved Haukeland er en av Norges fremste viruseksperter. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun har ikke fått tid til å lese studien nøye, men sier at den i utgangspunktet bringer gledelige nyheter.

Skeptisk til å fravike anbefaling

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet er mer avventende til studien.

Han bekrefter at 85 prosent effektivitet er god beskyttelse, men han er skeptisk til å avvike fra vaksineprodusenten sine anbefalinger om to doser.

SKEPTISK: Overlege Preben Aavitsland er skeptisk til å avvike fra vaksineprodusentens anbefalinger. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Funnet i denne studien er ikke veldig nytt. Det finnes ulike data rundt om, og det blir hele tiden en avveiing om man vil gi litt beskyttelse til mange, eller god beskyttelse til færre, sier Aavitsland.

– Men hva tenker du da om Storbritannia og andre land som har valgt å gi kun én dose til mange?

– Disse landene er i en litt annen situasjon enn oss smittemessig. Det haster mer, fordi de har en stor epidemi. Vi i Norge har Europas minste epidemi, og vi har ting mer under kontroll. Det er ikke samme hastegraden, sier Aavitsland, og legger til:

– Vi kan aldri hive oss på bare én studie, og må vurdere dette nøye, sier han.

Vil ikke endre vaksinestrategi med det første

– Det er veldig gode nyheter. Det betyr at man får en beskyttelse etter første dose. Så dersom det skulle hendt et uhell eller en forsinkelse i vaksineleveranser, så vil man likevel ha en ganske god beskyttelse etter første dose, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

VAKSINESTRATEGI: Madsen vil ikke love at det kommer endringer i den norske vaksinestrategien. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Men Madsen tror likevel ikke på endringer i den norske vaksinestrategien.

– Kan det da være aktuelt å revurdere vaksinestrategien når vi ser det er så god dekning etter første dose?

– Nei, ikke i Norge. Vi må være helt sikre på at vi får full dekning. Det er klart at etter en dose så vet vi heller ikke hvor lenge beskyttelsen vil vare. Man får sannsynligvis en lengre beskyttelse etter to doser.