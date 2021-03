Matoma hoppet i fallskjerm – besvimte i luften

BURSDAGSGAVE: Matoma og kjæresten Maren Gjertsen hoppet i fallskjerm. Foto: Privat

Det var tilbake i 2017 at musikkprodusenten fra Flisa tok turen til Tønsberg sammen med kjæresten, Maren Gjertsen, for en luftetur.



– Jeg er glad i fart og spenning, hvertfall fart, men høyder er jeg ikke så glad i, jeg har høydeskrekk, sier Tom Stræte Lagergren.



Likevel tenkte han det var en god idé å hoppe i fallskjerm, men det gikk ikke helt som planlagt.



– Jeg husker ikke så mye av det, det eneste jeg husker er at vi tok flyet opp også så jeg kjæresten min fyke av gårde ut av flyet, sier Stræte Lægreid.



Ikke lenge etterpå var det hans tur.

– Da tenkte jeg at herregud dette her kommer ikke til å gå bra, så ble det bare svart.

Ble vekt i lufta

Det neste artisten husker er at han blir vekket av instruktøren som hoppet sammen med han.

– Jeg våknet av at han fyren slo meg i ansiktet og spurte om det gikk bra, for da skulle vi løse ut fallskjermen, sier musikkprodusenten.

Fagsjef i Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund, Knut Lien, sier det er svært sjelden at noen besvimer i luften under et fallskjermhopp.

– Selve det å hoppe ut av flyet er det mest ekstreme for de som hopper for aller første gang, men det er svært uvanlig at noen besvimer i lufta, sier Lien.

FALLSKJERM: Matoma viser frem bilder fra den luftige dagen i Tønsberg, som ble litt mer dramatisk enn musikkprodusenten satte pris på. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er så sjeldent at han knapt har hørt om noen tilfeller tidligere.



– Hvilke konsekvenser kan det få å besvime i luften under et tandemhopp?



– Du går glipp av en fantastisk opplevelse, legger Lien til.

Så ut som et spøkelse

Matoma ble kvalm av å være oppe i høyden.

Mens de var i luften kom kjæresten og hennes instruktør etterhvert sirklende rundt Matoma og Cassini.

– Jeg var sånn «Kom dere vekk, dere kommer til å krasje inn i oss», jeg var helt hysterisk, ler Matoma.



Han møtte også på artistmanager Jan Fredrik Karlsen mens de besøkte fallskjermklubben.



– Vi har tullet mye med det etterpå, han bruker å si at du var jo likbleik og så dødssjuk ut, smiler Stræte Lagergren.

Karlsen bekrefter overfor TV 2 at artisten så ut som et spøkelse etter å ha vært i luften.

SISTE GANG: Matoma bedyrer at tandemhopp ikke frister til gjentakelse.. Foto: Frode Sunde / TV 2

Gjør det ikke igjen

Matoma er for tiden å se på skjermen som mentor i «The Voice» på TV 2.

Noe han nå har kunnet takket ja til på grunn av at pandemien har satt en stopper for den ellers så hektiske hverdagen med mange reisedøgn.

– Jeg har helt klart restituert meg og jeg er klar for ny fart og ny spenning.

Men all form for spenning er ikke 29-åringen klar for.

Det å hoppe i fallskjerm frister ikke til gjentagelse.

– Nei, jeg skal ikke gjøre det igjen altså, humrer Matoma.



– Hvordan reagerte kjæresten på at du svimte av?

– Hun lo jo bare, hun syntes jo dette var gøy. Jeg var helt slått ut etterpå og måtte legge meg ned, mens hun bare ville gjøre det igjen, sier stjernen.

De senere årene har det derfor blitt litt andre bursdagsgaver.

– Det har blitt litt andre gaver ja, nå under koronatiden så har det blitt mye velvære og spa.