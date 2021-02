Slik skal de hindre smittekaos

– Det begynner å fylle seg opp. Vi ser lyst på helgen og neste uke, sier salgssjef Kasper Møgster på Dr Holms hotell.

TV 2 har i likhet med veldig mange andre nordmenn tatt turen til fjells. I går startet vinterferien for Østlandet, og det er ventet storinnrykk på blant annet Geilo.

– Er dere fulle?

– Nei, vi har noen ledige rom, men folk må skynde seg om de vil komme til oss, sier Møgster.

Det er nok mange som har fått nok av hjemmekontor og håndsprit hvert andre minutt i byen, og drømmer om litt «korona-fri» i vinterferien. Men du må ikke glemme å pakke munnbind selv om du skal til fjells.

– Det er jo ikke påbud, men det er anbefalt å bruke munnbind der det ikke er mulig å overholde en meter, sier markedsjefen på Dr Holms, Linn Alnes til TV 2.

Frykter ikke kaos

Selv om det ærverdige hotellet er nesten fullt, frykter de ikke kaotiske tilstander de to neste ukene.

– Jeg føler vi er veldig godt forberedt. Vi har to stykker som står klare i resepsjonen slik at innsjekkskøen ikke skal bli altfor lang. Og vi har ekstra personell på hele huset her, som både sørger for at det blir godt nok vasket og generelt god nok service til alle, sier Alnes til TV 2.

Ifølge Alnes er det eget frokostpersonell som passer på at det ikke blir kø i buffeten. Hotellet har fortsatt buffet, ettersom det er lovlig. Men alle må ha på håndsprit, hansker og påbud om munnbind i matsalen.

– Vi gjør så godt vi kan. Vi har gode rutiner til frokosten. Vi følger både de nasjonale og lokale retningslinjer.

– Blir det vill afterski-festing her?

INNRYKK: Her på Vestlia Geilo vil det strømme på med skiglade nordmenn denne helgen. Foto: Petter Sørum-Johansen

– Nei. Alle arrangementer er kansellert på grunn av restriksjonene som vi må overholde, sier Alnes.

– Vet aldri med så mange folk samlet

Daglig leder i VisitGeilo, Lillvi Hole, har fått med seg korona-utbruddet på Trysil. Nå krysser hun fingrene for at det samme ikke skjer på Geilo, samtidig som hun erkjenner at det er lite som skal til for at det kommer et utbrudd.

– Vi håper jo virkelig at alle som kommer og besøker oss på fjellet tar med seg de gode rutinene de har hjemme. Bruker håndsprit, bruker munnbind og holder god avstand, sier Hole til TV 2, før hun legger til:

– Vi ønsker alle velkommen, men ikke inviter en haug av folk på hytta. Hold dere til de små gruppene og selvfølgelig, er man syk, så vil vi ikke at de skal komme til Geilo.

I skibakken er det fortsatt ledige heiskort på Geilo, selv om har de tatt ned kapasiteten noe, for å forhindre at det ikke blir for tett mellom folk.

– Vi har køordning, ankomstvert i døra til serveringssteder, munnbind-påbud inne og en hel rekke ting, så dette kommer til å være helt trygt og fint, sier daglig leder i SkiGeilo, Kevin Eikrehagen, til TV 2.

Ordføreren i Hol kommune, Petter Rukke, opplyser TV 2 om at det har kommet rundt 14 000 vinterferiegjester til Geilo, og at det vil komme enda flere utover i uken og helgen. Han innrømmer at han er spent før storinnrykket.

– Jeg er veldig glad for at Geilo nå fylles opp. Jeg er ikke redd, men vi har høy beredskap, og jeg oppfordrer folk til å fortsette å ta dette på høyeste alvor. Man vet jo aldri når det er så mange folk samlet, sier Rukke til TV 2