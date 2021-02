Norsk gull på VM-stafetten: – Utrolig deilig

Se siste skyting øverst!

Lørdag var det duket for kvinnenes stafett i VM i skiskyting i Pokljuka. Som mange ganger før i mesterskapet i Slovenia endte det med norsk medalje av gjeveste valør.

Ingrid Landmark Tandrevold (24) og Tiril Eckhoff (30) sørget for at VM-debutant Ida Lien (23) gikk ut med ledelse på tredje etappe. Debutanten taklet presset og sendte Marte Olsbu Røiseland (30) ut på ankeretappen med ni sekunders forsprang.

– Det er helt rått det hun driver med i dag. Det er egen klasse, sier Eckhoff om Lien til TV 2.

– Jeg vet ikke helt om jeg hold roen. Jeg måtte i alle fall gå på. Det var en god følelse, sa Lien selv.

Da var det Røiselands oppgave å sikre gullet. Hun bommet tre ganger på siste liggende, men unngikk strafferunden da ekstraskuddene satt. På stående hadde arendalskvinnen funnet roen. Med én bom og stor fart i sporet ble det norsk gull foran Tyskland og Ukraina.

– Så utrolig deilig, sier Røiseland til NRK etter gullet var sikret.

Eckhoff var også i strålende humør etter nok et gull.

– Jeg er veldig stolt av lagkameratene mine. De har gjort en fantastisk jobb i dag, sa hun, og innrømmer at hun var nervøs mens Røiseland gikk siste etappe.

– Jeg var veldig, veldig redd, men at hun klarer å få ned de ekstraskuddene viser hva hun er laget av.

– Fantastisk start

Tandrevold, som tok bronse på normaldistansen tidligere i mesterskapet, gikk førsterunden for Norge. Der ble det fullt hus på liggende skyting, før 24-åringen brukte ett ekstraskudd på stående skyting.

STERK START: Ingrid Landmark Tandrevold var nummer to inn til veksling. Foto: Primoz Lovric

Italienske Lisa Vittozzi var først til veksling, 16 sekunder foran Tandrevold på andre som kjørte inn ti sekunder på italieneren etter stående.

– Helt fantastisk start for Norge, sa NRKs kommentator Ola Lunde ved første veksling.

– Jeg var spent i dag, og nå som jeg er i mål er jeg veldig fornøyd, sa Tandrevold til NRK om egen innsats.

VM-dronning Eckhoff var nummer to for Norge på stafetten, noe som overrasket en del eksperter etter tre gull og en sølvmedalje i Slovenia. 30-åringen fra Fossum bommet brukte to ekstraskudd på liggende skyting, men da italienerne også slet på standplass ble det norsk ledelse.

På stående brukte hun ett ekstraskudd, men beholdt ledelsen, 12.1 sekunder ned til Frankrike på andreplass. I sporet suste VM-dronningen i fra konkurrentene og Eckhoff sendte ut VM-debutant Ida Lien med 25 sekunders forsprang ned til rivalene på tredje etappe.

– En etappe en VM-dronning verdig, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Nå fikk jo Ida en forferdelig oppgave med å gå i front der. Jeg håper hun går sitt eget løp, sa Eckhoff om lagkameratens etappe.

Debutanten leverte

Lien, fra Simostranda som Ole Einar Bjørndalen, kjørte lørdag sin første VM-stafett etter sterke resultater tidligere i Pokljuka.

Før første skyting hadde jagende hviterussiske Hanna Sola tatt igjen mye av Norges forsprang, men Lien beholdt roen og ledelsen etter liggende skyting. Kun ett ekstraskudd trengte debutanten for å få ned blinkene og Norge ledet 8,3 sekunder ned til Hviterussland etter fem skytinger.

Inn til stående var Sola og Lien likt og begge bommet to ganger. Da smatt Ukraina forbi, men Lien ladet kjapt, fikk ned blinkene med to ekstraskudd og gikk ut som nummer tre.

– En kjempeprestasjon under det presset her, sa Lunde.

23-åringen gikk med alt hun hadde før veksling og tok igjen sine øst-europeiske motstandere. Stafettdebuten endte med å sende Marte Olsbu Røiseland ut på siste etappe med ni sekunders ledelse.

– I dag var nesten bare fælt, jeg var så nervøs. Det viste seg kanskje på skyting, men nå er det gøy, sa Lien.

Fjorårets VM-dronning i Anterselva bommet tre ganger på liggende, men unngikk strafferunden da ekstraskuddene satt. Ukraina tok ledelsen, men Røiseland tok tilbake teten raskt. Etter stående ledet også Røiseland med ni sekunder ned til jagende Ukraina som ikke maktet å tette forspranget.