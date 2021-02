Skulle ta koronavaksine – så oppdaget politiet hva kvinnene hadde gjort

En lokal vaksinestasjon i Florida fikk seg et sjokk da to kvinner skulle få hver sin koronavaksine. Navnene på helsedokumentene stemte - alderen var de mer i tvil om.

En lokal vaksinestasjon i Orlando i Florida fikk seg en overraskelse da to kvinner møtte opp ved Orange County Convention Centre i Orlando for å få en dose med koronavaksine. Vakter og helsepersonell ante ugler i mosen da de møtte kvinnene.

Kledde seg ut som bestemødre

I en video offentliggjort av det lokale politiet kan man se to kvinner på 34 og 44 år som hadde kledd seg ut med hatt, briller, parykker og hansker for å ligne mer på bestemødre, skriver Sky News.



Fødselsdatoen på helsepapirene deres var også endret, slik at de skulle havne i kategorien 65+, som er aldersgruppen som blir prioritert i vaksineringsprogrammet i USA.

Det lokale sheriffkontoret i Orlando sier til Sky News at kvinnene endret utseende og fødselsdatoer for å prøve å lure systemet.

Ble avslørt

Men kvinnenes taktikk fungerte ikke. Det tok ikke lange tiden før lokale helsemyndigheter avslørte duoens utkledningsforsøk. Helsemyndighetene tilkalte politiet øyeblikkelig da de fant ut om kvinnenes forsøk på å lure til seg en koronavaksine.

AVSLØRT: Det tok ikke lang tid før kvinnene ble avslørt. Foto: Reuters/OCSO

De to unge kvinnene ble ikke arrestert for hendelsen, men fikk en advarsel om at de nå ikke lenger kan være i nærheten av Orange County Convention Centre i Orlando. Dersom kvinnene bryter denne advarselen, kan de bli videre straffet.

I videoen som er publisert på Sky News kan man høre en politimann fortelle kvinnene at de nå ikke vil få koronavaksine, og at de er nødt å vente på sin tur etter at eldre og svake er vaksinert.

Har fått en vaksinedose før

Men dette var ikke kvinnenes første forsøk på å få en vaksinedose. Etter nøyere undersøkelser i registreringsordningen for vaksinering fant lokale helsemyndigheter ut at kvinnene allerede hadde fått en vaksinedose.

Kvinnene hadde ved et tidligere tilfelle klart å lure systemet, men det er fremdeles ikke klart hvor eller når de har fått den første dosen. Helsemyndighetene i sørstatsbyen setter nå i gang med undersøkelser for å finne ut mer om hvordan to unge kvinner i utgangspunktet klarte å få en koronavaksine.

En uttalelse fra de lokale helsemyndighetene sier at de nå ønsker å gå igjennom loven for å se om det finnes noen smutthull i vaksineringsprosessen som medfører at de som ikke er prioriterte i vaksinekøen likevel klarer å få vaksinedoser så tidlig.