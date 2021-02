Fortsetter søket etter savnet turgåer på Norefjell

Politiet betegner fortsatt søket etter mannen som en redningsaksjon fordi de mener at han fortsatt kan være i live.

For tredje dag på rad søker frivillige og politiet etter mannen.

Lørdag deltar omkring 20 mannskaper fra Røde Kors i søket, i tillegg til politiet.

– Det er dårlig flyvær, så vi får ikke flydd med helikopter i dag, sier operasjonsleder Tor Grindem i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Mannen, som er bosatt i Bærum, skulle gå på ski fra Tempelseter til Høgevarde og tilbake.

Ifølge politiet er mannen trolig savnet øst for Høgevarde.

– Han ringte en bekjent for å si at han ikke visste hvor han var. Vår teori er at han har gått seg bort, sier Grindem.

Sist noen var i kontakt med mannen, var i 16-tiden onsdag. Like før klokken 21.30 ble det iverksatt en redningsaksjon.

Lørdag skal redningsmannskapene søke rundt hytter i området hvor de tror han er savnet.

Politiet har tidligere opplyst at mannen skal ha hatt på seg en gul/oransje jakke, mulig blå bukse og gul/oransje lue. Det skal være skarpe farger på klesdrakten.