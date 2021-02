Helland klar for Lillestrøm

Pål André Helland forlater Rosenborg til fordel for Lillestrøm. 31-åringen ble lørdag presentert av kanarifuglene.

– En av de aller største signeringene i klubbens historie.

Det var introduksjonen Helland fikk fra Lillestrøms medie- og kommunikasjonsansvarlig Morten Stokstad.

Etter åtte strake sesonger i Rosenborg fikk vingen beskjed om at han kunne finne seg ny klubb. Etter at bestekompis Gjermund Åsen gikk til LSK, har det lenge ligget i kortene at Helland skulle følge etter.

SYV: Pål André Helland skal spille med nummer syv på ryggen i den gule drakten. Foto: Brede Bleiklie Thomassen.

– Det er deilig å komme i mål. Det er en bør som er av skuldrene, jeg er vanvittig motivert, sier Helland.

Helland som var en supporterfavoritt i Rosenborg innrømmer at det er rart å forlate RBK, men at det måtte skje.

– Det er ingen hemmelighet at det har skjedd ting mellom klubben som har gjort det uaktuelt å fortsette der. Vi setter en strek over det nå, sier Helland.

31-åringen fra Kyrksæterøra sier at han tar med seg hele familien på flyttelasset til Romerike.

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin var naturligvis strålende fornøyd med klubbens nyeste signering.

– Vi er interessert i å balansere den unge troppen vi har med de riktige spillerne. Når vi snakker om de riktige spillerne, snakker vi om spillere som kan komme inn med toppidrettskultur og erfaring. Vi har tidligere hentet Gjermund Åsen, han er i samme kategori. Vi var meget interessert i å få inn profilen Helland inn i klubben, sier Mesfin til TV 2.