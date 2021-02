Politiet advarer mot svært glatte veier i Trøndelag: – LA BILEN STÅ

Underkjølt regn gjør at politiet ber folk om å ikke kjøre bil. Det er ikke sikkert du får hjelp fordi det er så glatt, sier politiet.

– Vi gjentar: LA BILEN STÅ! Det er ekstremt GLATT. Underkjølt regn.

Den klare beskjeden kommer fra politiet i Trøndelag.

Underkjølt regn har vært årsaken til en rekke ulykker i morgentimene i Trøndelag lørdag.

Foreløpig er det ikke meldt om noen alvorlige personskader.

#Trøndelag. Vi gjentar LA BILEN STÅ! Det er ekstremt GLATT. Underkjølt regn. VTS melder at brøytemannskaper sliter med å komme seg på jobb pga at det er så glatt. Politiets biler sliter med å komme seg på oppdrag. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 20, 2021

Politiet har selv slitt med å komme fram til oppdrag fordi det er så glatt.

Måtte gå til ulykken

– Vår klare anbefaling er at folk må la bilen stå. Det er ikke sikkert at du får hjelp. Politiet har slitt med å komme fram til ulykker fordi det har vært så glatt. En patrulje måtte gå fram til et ulykessted fordi bilen ikke kom fram, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Sagen sier at de har fått telefoner fra hele fylket om de glatte veiene.

Han sier at det er så glatt at selv biler som står stille, sklir av veien.

Han sier at en politibil ble påkjørt av en brøytebil i morgentimene lørdag fordi brøytebilen skled.

Kommer seg ikke på jobb

Vegtrafikksentralen er ute og strør, men det kan ta lang tid før det blir trygt å kjøre igjen.

– Mannskapene som skal strø, sliter med å komme seg på jobb fordi det er glatt. Det vil derfor ta tid før veiene er strødd, dessuten er det mange veier å strø, sier Sagen.

På E39 i Orkland kjørte en person i en bergvegg, men sjåføren sier selv at vedkommende er uskadd.

– Veldig glatt på stedet, skriver politiet.

På Stavset i Trondheim har fire biler kjørt av veien, og busselskapet AtB har stanset busstrafikken inntil det er strødd.

I Venusveien i Trondheim er det meldt om at sju/åtte biler står fast fordi det er speilblankt på stedet.