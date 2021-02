Shannon skulle på do – ble bitt i rumpa

Shannon Stevens ante fred og ingen fare da hun skulle gjøre sitt fornødne på en utedo i Alaska i USA. Plutselig kjente hun et bitt.

Shannons tur på utedoen er nok noe hun aldri kommer til å glemme.

Forrige helg dro hun, broren hennes Erik og hans kjæreste på tur om lag 3 mil nord for Hains i Alaska.

Da Shannon Stevens skulle gjøre sitt fornødne i kveldens mørke, fikk hun seg litt en av overraskelse.

– Jeg satte meg ned på toalettet og umiddelbart så var det noe som beit meg i rumpa, sier Stevens til nyhetsbyrået Associated Press.

– Jeg hoppet opp og skrek da det skjedde, fortsetter hun.

Stengte dolokket

Om lag 50 meter unna utedoen var broren hennes Erik i teltet de skulle tilbringe natten i.

Der hørte han skriket fra søsteren. Da han gikk til utedoen for å sjekke hva som hadde skjedd, fant han søsteren som pleide sårene sine.

IKKE I HI: Bjørner går vanligvis i hi om vinteren, men en biolog i viltforvaltningen i Alaska sier de får telefoner året rundt om bjørner. Foto: Erik Stevens / AP / NTB

De trodde først at hun hadde blitt bitt av et ekorn, mink eller et annet lite dyr.

Men det viste seg å være noe langt større.

– Jeg åpnet dolokket, og der så jeg ansiktet til en bjørn, som stakk hodet opp av dosetet og så rett på meg, sier Erik til AP.

– Jeg stengte toalettskåla så raskt som jeg kunne, sier Erik.

Bjørnespor

Erik sier de løp så raskt de kunne tilbake til teltet. Der tok de fram førstehjelpsskrinet og fikk behandlet Shannons sår, som blødde.

Hun kom seg unna den svært skremmende hendelsen med mindre skader.

Morgenen etter fant de bjørnespor rundt hele området ved utedoen og teltet. De fant ut at bjørnen hadde kommet seg inn en åpning under doen.

Trolig svartbjørn

Biolog Carl Koch i avdelingen for forvaltning av fisk og vilt i delstaten sier at det trolig var snakk om en svartbjørn.

Det sier han basert på bilder av sporene og bilder av en svartbjørn han har fått fra en nabo få kilometer unna som ble tatt to dager etter hendelsen.

Selv om bjørner nå vanligvis ligger i hi, sier Koch at de får telefoner året rundt fra folk som ser bjørner.

Svartbjørn lever hovedsakelig i skogområder og er utbredt fra Alaska til nordlige Mexico, ifølge Store norske leksikon.