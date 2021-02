Ytterligere seks siktes etter Kongressen-storming

Siktelsene mot de seks ble kunngjort fredag. Flere av dem har bakgrunn fra militæret og politiet.

Fra før er tre Oath Keepers-medlemmer siktet. Alle er siktet for sammensvergelse for å hindre gjennomføringen av Kongressens bekreftelse av Joe Biden som president, for skader på føderal eiendom og for å ha. tatt seg inn i en føderal bygning på ulovlig vis.

I en melding som ble lagt ut på nettet i slutten av september, siterte Kelly Meggs, en av de seks nye siktede, en Twitter-melding fra Donald Trump der han hadde oppfordret sine tilhengere til å komme til Washington 6. januar.

– Trump sa det kommer til å bli vilt! Det kommer til å bli vilt! Han vil at vi skal gjøre at det blir vilt, det er det han sier. Han har bedt oss alle dra til Capitol, og han vil at vi skal gjøre det vilt, skrev hun, ifølge siktelsen.

Så langt er 229 personer blitt siktet for deltakelse i stormingen av Kongressen 6. januar.

