Ber helseministeren gå av etter å ha delt ut «VIP-vaksiner»

Argentinas president Alberto Fernandez ber landets helseminister om å gå av etter at venner av statsråden har fått snike i vaksinasjonskøen.

Så langt er det kun helsepersonell som er blitt vaksinert i Argentina. Vaksinering av folk over 70 år startet onsdag denne uken i Buenos Aires-provinsen.

Men fredag opplyste den 71 år gamle journalisten Horacio Verbitsky på radio at han, som følge av sitt langvarige vennskap med helseminister Gines Gonzalez Garcia, allerede har fått vaksinen på statsrådens kontor.

Lokale medier meldte også at andre personer med nære forbindelser til regjeringen også har fått vaksinen satt hos helsedepartementet.

Fordømmes

I etterkant av at det ble kjent at helseministeren har gitt venner vaksinedoser i skjul, har ikke reaksjonene latt vente på seg i Argentina

Journalisten Verbitsky er også leder for en menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen har i etterkant av at nyheten sprakk, fordømt det han har gjort.

– Vi har mottatt nyheten om at vår leder har tatt vaksinen utenom det etablerte vaksineprogrammet, og at han har tilegnet seg den ved hjelp av vennetjenester. Vi er sterkt imot at folk i vår organisasjon benytter seg av tjenester på denne måten, skriver de på twitter.

VIP-vaksiner

Verbitskys arbeidsgiver, redaktøren Roberto Navarro, har også uttalt seg kritisk i etterkant.

– Når 50.000 har mistet livet er det umoralsk at det har blitt gitt ut VIP-vaksiner. Det gjelder for de som arrangerte vaksineringen og av de som mottok VIP-vaksinene.

Presidenten og visepresidenten i landet har også fått vaksinen. Begge er over 60 år, og de satte sprøytestikket på direktesendt tv for at folk ikke skulle se på å vaksinere seg med skepsis.

Argentina har 44 millioner innbyggere. Landet har registrert rundt to millioner smittetilfeller og over 50.000 koronarelaterte dødsfall.