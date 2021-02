Kvinne funnet forslått og blødende utendørs

En kvinne i 50-årene ble fredag kveld funnet blødende og forslått utendørs i Moss, ifølge politiet i Øst. En mann i 20-årene er pågrepet og mistenkt for å ha utøvd vold.

Politiet ble varslet om hendelsen av forbipasserende klokken 22.20 fredag kveld, men skrev først om den klokken 00.10 natt til lørdag.

– Forbipasserende kommer over en forslått og blødende kvinne i 50-årene, utendørs på Melløs. Bærer preg av å ha blitt utsatt for vold, skriver politiet på Twitter.

Kvinnen ble så fraktet til sykehus for videre undersøkelser. Politiet melder at hun var ved bevissthet, men at hun blødde fra hode.

Øst politidistrikt skriver at de klokken 23.13 pågrep en beruset mann i 20-årene, som er mistenkt for å utøvd vold mot den fornærmede.

– Politiet foretar undersøkelser i en nærliggende leilighet, tar avhør av vitner på stedet

Saken oppdateres.