Kniksens barnebarn scoret i Brann-debuten: – Kjekt hvis jeg kan bli bedre

– Er du forberedt på at det vil bli mye oppmerksomhet rundt deg?

– Hvis det kommer, så kommer det. Jeg tenker ikke så mye på det, sier unggutten med et smil til TV 2.

Fredag fikk han sin første kamp for Brann. Og ikke mot hvem som helst: Forrige sesongs suverene seriemester, Bodø/Glimt.

Etter 35 minutters spill sendte Jensen Wassberg bergenserne i ledelsen. Om det var knyttet forventninger til ham før kampen, ble de i hvert fall ikke mindre etterpå.

Stolt fotballfamilie

16-åringen er barnebarnet til Brann-ikonet Roald «Kniksen» Jensen. I tillegg er han sønnen til Roy Wassberg, midtstopperen som spilte 213 kamper for klubben.

LEGENDE: Roald «Kniksen» Jensen er regnet som en av tidenes norske fotballspillere. Foto: Sverre A. Børretzen

– Jeg tenker ikke så mye på presset. Jeg er egentlig bare stolt over at de er en del av familien min, sier han.

– Kan du bli like god?

– Det vet jeg ikke. Jeg må bare gjøre det beste ut av hva jeg kan bli. Og bare prøve å utvikle meg hele tiden og bli så god som jeg kan. Så hvis jeg ikke blir like god som de, går det helt fint. Da har jeg gjort mitt beste. Men hvis jeg blir bedre enn de, er det selvfølgelig veldig kjekt det òg, svarer Jensen Wassberg.

Nylig ble Niklas Jensen Wassberg og to andre 16-åringer hentet fra FK Fyllingsdalen. Planen er at de skal lånes tilbake til 3. divisjonslaget denne sesongen, ifølge Bergens Tidende.

Inntil videre trener de imidlertid med Brann.

TRENER: Roy Wassberg, Niklas Jensen Wassbergs far, er trener for FK Fyllingsdalen. Foto: Cornelius Poppe

Rådet fra sjefen

Trener Kåre Ingebrigtsen roser Jensen Wassberg for to gode uker på trening, og røper at det var planlagt at unggutten skulle få spilletid mot Bodø/Glimt. Trøbbel på midtbaneplass gjorde at han fikk starte.

– Mot et brukbart fotballag òg. Han gjorde ikke det så verst, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Tanken er at han skal tilbake. Han skal være med oss i to uker til, og så får vi sammen med Fyllingsdalen sette oss ned og bli enige om hva som er best for spillerens utvikling, forklarer trønderen.

Kåre Ingebrigtsen lot flere unggutter slippe til mot Bodø/Glimt. Her fra en treningsøkt i høst. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han mener at det vil være store forventninger til alle unggutter som spiller for Brann.

Uavhengig av familie.

– Det tror jeg alle må leve med. Vi skal hjelpe på best mulig måte å forberede dem, lover Ingebrigtsen, før han kommer med et råd til ungguttene:

– Så tror jeg det er viktig det de gjør i dag: Fortsetter å late som de er på løkka, og ikke bryr seg om hvor de er eller hvem de spiller mot. Bare gjør det som er naturlig for dem, så kommer de ganske langt.