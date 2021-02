Marilyn Manson etterforskes for mishandling

Politiet i Los Angeles har startet etterforskning av rockeren Marilyn Manson etter at flere kvinner har anklaget ham for mishandling.

Skuespiller Evan Rachel Wood hevdet tidligere i måneden at Marilyn Manson mishandlet henne fysisk og psykisk da de to hadde et forhold for rundt ti år siden.

Siden har flere andre kvinner meldt seg og fortalt lignende historier, og politiet i Los Angeles bekreftet fredag at det er innledet etterforskning av 52-åringen, som egentlig heter Brian Hugh Warner.

– Hendelsene fant sted mellom 2009 og 2011, da han bodde i West Hollywood, opplyser The Los Angeles County Sheriff’s Department.

Manson har avvist Woods anklager og kaller dem «en forferdelig forvrengning av sannheten».

