Stoltenberg bekymret for Kinas framvekst

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deler president Joe Bidens bekymring over Kinas stadig viktigere rolle i verden.

– Kinas framvekst vil være helt avgjørende for det transatlantiske samfunnet og har potensielle konsekvenser både for vår sikkerhet, velstand og levemåte, sa Stoltenberg i sitt videooverførte innlegg under sikkerhetskonferansen i München fredag.

– Det er derfor Nato bør styrke samarbeidet med nære partnere, som Australia og Japan, og inngå nye allianser verden over, la han til.

President Joe Biden gikk hardt ut mot Kina i sitt innlegg og anklaget blant annet landet for «å undergrave fundamentet som det økonomiske systemet i verden er bygd på».

Biden hardt ut mot Russland, Kina og Iran

Biden understreket at USA under hans ledelse igjen vil søke internasjonalt samarbeid og pleie forholdet til allierte.

– Sammen kan vi slå tilbake mot den kinesiske regjeringens økonomiske overgrep, tvang og undergraving av fundamentet som det økonomiske systemet i verden er bygd på, sa han.

– Vi må forberede oss på en langvarig strategisk konkurranse med Kina, fortsatte Biden.

– Måten USA, Europa og Asia samarbeider på, for å sikre fred, forsvare våre verdier og fremme velstand på tvers av Stillehavet, vil få større følger enn noe annet vi gjør, sa han.

Biden anklaget i innlegget Russland for å så splid, både innad i Europa og i forholdet mellom USA og Europa.

Han understreket også viktigheten av å stå opp mot Iran.

– Vi må møte Irans destabiliserende aktiviteter i Midtøsten og samarbeide med våre europeiske allierte og andre partnere om dette, sa Joe Biden.

