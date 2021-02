Fikk latterkrampe av frekt jobbtilbud

Vetle Sjåstad Christiansen (28) ble spurt om å være ekspertkommentator for et OL han har planer om å delta i.

POKLJUKA (TV 2): Vetle Sjåstad Christiansen er klar for lørdagens VM-stafett og søndagens fellesstart.

Ett år frem i tid står han etter alt å dømme på startstreken i OL i Beijing, men det var det ikke alle som hadde tenkt på.

Det var i fjor da Sjåstad Christiansen var på vei til hytta at telefonen ringte.

– Jeg satt i bilen, også ringte det et ukjent nummer. Jeg er ikke så glad i å svare når det er ukjente numre, så jeg søkte det opp først. Det viste seg å være Discovery, så da tenkte jeg at det sikkert var samme gamle intervjuet, da. Så viste det seg å være et jobbintervju, forteller Sjåstad Christiansen til TV 2 og ler.

Forespørselen han fikk var ikke akkurat det han hadde sett for seg, og ble rett og slett en blemme fra Discovery sin side.

– De lurte på om jeg ville bli med dem og jobbe inn mot OL i Beijing, forklarer Sjåstad Christiansen.

OL i 2022 har han planer om å delta i selv.

– Så da sa jeg: «Nei, vet du hva, jeg tenkte at jeg skulle stille på startstreken, jeg. Så dere må ringe noen andre», forteller Sjåstad Christiansen og ler.

Han fortsetter å le mens han forteller om episoden, og gjør det tydelig at han ikke ble sint - selv om noen åpenbart avskrev ham til OL i 2022.

– Jeg tok det veldig pent og synes det var veldig morsomt. Jeg satt med en kamerat i bilen, og vi lo hele veien ned til hytta. Jeg hadde et par andre på blokken som de kunne ringe, som faktisk hadde lagt opp allerede, sier Sjåstad Christiansen og konkluderer:

– Nei, jeg har ikke lyst å legge opp for å bli ekspertkommentator for Discovery helt ennå.

TV 2 har tatt kontakt med Discovery for en kommentar, men de har ikke svart på TV 2s henvendelser.

Søndag går Sjåstad Christiansen sin andre VM-øvelse etter at han tok gull på herrestafetten lørdag.