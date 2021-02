Nye forhandlinger om fergepriser

Verken Ap eller Frps forslag om å redusere fergeprisene fikk flertall da finanskomiteen på Stortinget behandlet saken fredag. Også Senterpartiet har et eget forslag om å kutte i fergeprisene. Fredag kveld møttes Frp, Ap og Høyre til debatt på TV2 Nyhetskanalen.

– Jeg synes at når tre partier har forslag som peker i samme retning, så bør vi ta en ekstra runde for å se om det er mulig å finne en enighet om det, sier Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet.



Partiet har tatt initiativ til et «fergemøte» på mandag.



Nytt Frp-forslag

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi sier Frp ønsket å redusere fergeprisene nå. Partiet har lagt fram et nytt forslag. Her blir regjeringen bedt om å komme tilbake med en plan for hvordan fergeprisene kan kuttes



– Vi har fått noen positive signaler fra Ap på dette forslaget, så det kan være at det må gås noen ekstra runder her, sier Limi.



Planen skal legges fram i forbindelse med revidert budsjett i mai. Limi har tro på at det kan bli en enighet om Frps forslag når saken skal behandles i Stortinget tirsdag.

Høyre mener saken hører hjemme i en normal budsjettbehandling, etter at statsbudsjettet er lagt fram til høsten.

– Vi mener at vi absolutt bør se på fergeprisene, men dette hører ikke hjemme i en koronakrisepakke, sier Mudassar Kapoor (H), leder i Stortingets finanskomiteen.



Frp, Ap og Senterpartiet har alle varslet at de vil gå for en kraftig reduksjon i ferjepriser, men har hatt ulike løsninger. Prosessen har tatt flere vendinger de siste dagene.

MOT FERGEKOMPROMISS? Nestleder Bjørnar Skjæran sier Ap ikke har gitt opp en enighet om å kutte i fergeprisene. Forhandlingene fortsetter. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Valgløfter

Diskusjonene begynte med et valgløfte fra Arbeiderpartiet om en gradvis halvering av ferjeprisene over fire år. Det forslaget ble raskt møtt med konkurranse fra Fremskrittspartiet, som lanserte et løfte om gratis ferjer på sikt, men en halvering av prisene allerede i vår.

I finanskomiteen gikk Arbeiderpartiet inn for et såkalt anmodningsvedtak der regjeringen bes om å komme tilbake med en plan for hvordan ferjeprisene kan halveres over en fireårsperiode.

– Vi må ha en varig løsning

Det har stormet rundt fergeprisene de siste ukene.

Fredag hadde Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet levert hvert sitt forslag i Stortinget om å kutte i fergeprisene, før saken skulle behandles i finanskomiteen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til TV 2 at han ikke ville akseptere en midlertidig løsning.

– Jeg vil ikke se på reduserte fergepriser som et midlertidig krisetiltak, hvor det tas penger fra Oljefondet. Vi må ha en varig løsning, sa Støre.

Frps Sylvi Listhaug lovet derimot harde forhandlinger.

– Jeg registrerer at Ap og Sp gjør all slags krumspring. De prøver seg på god jul og godt nytt år-hilsener, mens de egentlig kunne vært med på å kutte fergeprisene nå i forbindelse med kriseforliket, svarer Listhaug.