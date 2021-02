Stortinget møter strømsjokk med 260 millioner i økt bostøtte

Krisepakker til psykisk helse og bostøtte er klare etter at forhandlingene kom i havn på Stortinget fredag. Partene klarte ikke bli enige om kutt i ferjepriser.

Finanskomiteen på Stortinget var fredag kveld klare med innstillingen av regjeringens krisepakke for norsk økonomi – den åttende i rekken.

Hovedpunktene er:

200 millioner kroner settes av til psykisk helse. Halvparten går til barne- og ungdomspsykiatrien, og den andre halvparten til kommunale lavterskeltilbud for personer med moderate og alvorlige rus- og psykiske helseproblemer.

260 millioner kroner ekstra i bostøtte for å bøte på de rekordhøye strømprisene i vinter.

40 millioner kroner til å støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard.

Kompensasjonstaket senkes, bedrifter kan ikke få mer enn 50 millioner kroner i støtte.

Kommunal ordning for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av koronatiltak økes med 500 millioner kroner. Rammen for utbetaling i andre runde utvides med 250 millioner kroner.

Psykiske helse: Ønsket mer lavterskeltilbud

Det har vært uenighet på Stortinget om hvordan en psykisk helsepakke skulle innrettes. Partiene på rødgrønn side har ønsket både mer penger og at ordningen i større grad var rettet mot lavterskeltilbud i kommunene.

Arbeiderpartiet er kritisk til at det blir for tung vektlegging av spesialisthelsetjenesten. Det er også mange som sliter ekstra i pandemien, uten at de er rammet av mer alvorlig psykisk sykdom, mener partiet.

– Når Høyre ikke vil prioritere det psykiske helsetilbudet i kommunene, står vi fremdeles overfor en potensiell psykisk helsesmell. Det er svært skuffende at de borgerlige ikke ville satse på lavterskel psykisk helsetilbud og førstelinjen ute i kommunene, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Urealistisk

SV og Senterpartiet ser positivt på at partiene fikk samlet seg om en psykisk helsepakke, selv om partiet ville hatt mer.

Fremskrittspartiet støttet regjeringspartienes forslag og sørget dermed for flertall. Partiet mener pakken treffer riktig, blant annet ved at den er rettet mot ulike aldersgrupper.

– Vi mener at det forslaget som kom fra rødgrønn side var urealistisk å levere på, sier finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi.

Ekstra til strømregningen

Det er også flertall for å styrke bostøtteordningen. En ekstra pott skal kompensere for høye strømpriser i vinterkulda.

– Under krisen er det mange som sliter med økonomien, og høye strømpriser svir ekstra mye. Derfor er det utrolig viktig at vi har kjempet på plass ekstra bostøtte for å ta unna høye strømpriser, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er glad for bevilgningen.

– Men det er samtidig synd at ingen andre partier enn Sp og SV vil støtte vår forslag om at en slik engangsutbetaling også skal gis til alle arbeidsløse og andre med dårlig råd, sier han.

Ferjeforhandlinger fortsetter

Verken Ap eller Frps forslag om å redusere ferjeprisene fikk flertall i komiteen. Men forhandlingene fortsetter til uken, og partiene har håp om at de kan samles om et forslag.

Frp, Ap og Senterpartiet har alle varslet at de vil gå for en kraftig reduksjon i ferjepriser, men har hatt ulike løsninger. Prosessen har tatt flere vendinger de siste dagene.

– Når partier som har flertall på Stortinget mener prisene må ned, blir det for dumt om vi ikke prøver å komme til enighet. Det fortjener folk på kysten, og vi har tatt dette initiativet fordi vi har tro på at det er mulig, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

Frps Hans Andreas Limi mener også det vil være mulig å komme til enighet neste uke.

