Landslagets narrespill: – Baller av stål

POKLJUKA (TV 2): Vetle Sjåstad Christiansen er inne i VM-varmen etter at det ble klart at han skal gå Norges siste etappe for herrene på lørdagens stafett.

Sturla Holm Lægreid går første etappe, etterfulgt av Tarjei Bø, mens Johannes Thingnes Bø går den tredje etappen.

– Alle gutta var delvis med på å bestemme. Det var Johannes (Thingnes Bø) som først nevnte at han ikke følte seg trygg på en sisteetappe, og da begynte vi å diskutere litt, forteller landslagstrener Egil Kristiansen til TV 2.

– Når var dette?

– Ganske lenge siden. Vi begynte vel å diskutere det før sprinten i VM.

Narrespillet

Under pressetreffet fredag morgen var landslagstrener Egil Kristiansen et pokerfjes og ville ikke si noe som helst, mens Johannes Thingnes Bø fortalte villig at han var den som skulle gå den siste etappen. Det stemte altså ikke.

Vetle Sjåstad Christiansen avkreftet nærmest muligheten for at han fikk gå stafetten – seks timer senere ble det klart at han skal gå.

– Stafett blir det nok ikke. Vi har jo tradisjon at man må gå et løp før man hiver seg utpå stafetten. Skal vi følge den tradisjonen, ser det mørkt ut, sa Sjåstad Christiansen til TV 2 fredag morgen.

– Hadde det vært et modig trekk å kaste deg inn på en ankeretappe i VM uten å ha gått tidligere i mesterskapet?

– Det hadde vel vært det modigste Norge har gjort i et mesterskap noensinne, tror jeg. Gjør vi det, har vi baller av stål.

Landslagssjef Kristiansen ble informert om svaret til Sjåstad Christiansen og sa seg enig i at det ville være et svært modig valg av Norge.

På spørsmål om det var mulig at Thingnes Bø hadde dratt en hvit løgn da han annonserte at det var han som skulle gå ankeretappen svarte Sjåstad Christiansen slik fredag morgen:

– Man sier at man skal ikke la sannheten stå i veien for en god historie. Så får vi se om han spiller etter de samme reglene som den som fant opp det ordtaket, sa han og lo.

Trygge på uttaket

Men nå er narrespillet historie, og det blir Vetle Sjåstad Christiansen som går ankeretappen for Norge lørdag. Han har gjennomført to testrenn i Pokljuka, som begge var solide.

– Vi føler oss rimelig trygge på ham sånn sett. Han begynner å bli såpass erfaren, og sier selv at han føler han behersker ankeretappen. Han gikk også sisteetappen i mixed stafett i VM i Östersund, sier landslagssjef Kristiansen.

– Er det på grunn av spurtegenskapene til Jacqueline at dere ser et behov for å skifte ankermann?

– Ikke nødvendigvis bare han, men vi har sett at Johannes ikke føler seg trygg i en spurt. Det er litt derfor. Vi tror Johannes kan blomstre og gjøre en god jobb på en tredjeetappe som han føler seg 100 prosent trygg på. Vi ser på franskmennene som våre sterkeste konkurrenter, og vet at Vetle er en av få som har tatt spurt de siste 50 meterne i Anterselva, og det er det veldig få som gjør, i hvert fall mot en som Arnd Peiffer. Så lenge Vetle ikke er pinnestiv, er han en av de bedre spurterne.

Sjåstad Christiansen tror selv han har en sjanse mot Jacqueline.

– Jeg har sett frem til å møte ham i en spurt. Fra kaldstart med friske bein tror jeg at jeg er hakket hvassere enn ham. Jeg føler på det opplegget her, så har jeg en god sjanse, sier han.

Dale fikk beskjed om vrakingen etter jaktstarten

Kristiansen forteller at løyene i Pokljuka er såpass enkle at det er vanskeligere enn normalt for Thingnes Bø å riste av seg folk på en sisterunde, selv om han på papiret er klart sterkest i sporet.

– Sannsynligheten for spurt er ganske stor i denne løypa og på dette føret. Da har Johannes kun én ting han kan gjøre, og det er å gå alt han orker. Ingen går fra Johannes, men folk kan klare å henge med ham. Når vi velger Vetle på sisteetappen er det litt flere muligheter. Får han ei luke kan han beholde den, og går han ut sammen med andre er han ikke avhengig av å male på og gå fra før det kommer til spurt.

– Var det tøft å vrake Johannes Dale?

– Dale fikk beskjed etter jaktstarten. Han har ikke hatt noen veldig god opplevelse på stafett de siste to gangene, og vi føler oss ikke helt 100 prosent trygge selv om han gikk veldig bra på sprinten og spesielt på 20 kilometer. Det skjønte han godt selv også, så det var ikke noe stort problem.