Dette har aldri skjedd før i Melodi Grand Prix

Lørdag blir det klart hvem som stikker av med seieren i Melodi Grand Prix 2021 og som skal representere Norge under Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

26 artister har blitt til 12, som alle skal konkurrere i MGP-finalen. Allerede på mandag må vinneren opptre igjen.

Back-up

Det som er annerledes i år er at alle land må spille inn sitt bidrag på forhånd som vil brukes dersom deltakerne ikke kan reise til Rotterdam, grunnet koronarestriksjoner.

MGP-general og prosjektleder Stig Karlsen forteller at en slik løsning gjør at Eurovision kan gjennomføres.

– Vi alle drømmer om å reise til Rotterdam for å lage musikkfest for 200 millioner mennesker, men et slikt «live-on-tape»-opptak gjør at man kan realisere Eurovision, selv om man ikke skulle få reise til Nederland, forteller han.

STRENGT: MGP-general, Stig Karlsen forteller om strenge regler. Foto: Ryan Kelly

Overvåkes

Karlsen forklarer at de allerede på mandag gjør opptaket av Norges bidrag, og at det er strenge regler for hvordan dette gjennomføres.

– Vi gjør et opptak av den norske vinneren, som EBU og den nederlandske kringkasteren vil overvåke via video for å sikre en rettferdig konkurranse, forklarer han.

én av reglene er at det blir tidsfrist for innspillingen.

– Vi har fått et detaljert regelsett, og vi får en time på oss til å gjøre tre opptak. Den beste av disse blir Norges offisielle back up-opptreden for Eurovision.

Scenario A utelukkes

Tidligere har God kveld Norge skrevet om fire ulike scenarioer for hvordan Eurovision Song Contest kunne gjennomføres: A, B, C og D.

De fire scenarioene Scenario A: Her gjennomføres konkurransen som normalt med en fullspekket sal med publikum, presse og andre deltakere. Det blir også aktiviteter rundt i Rotterdam inkludert Eurovillage og Euroclub. Denne Scenario B: Denne versjonen kalles for en sosialt distansert Eurovision. Det vil fremdeles være publikum i salen, men et begrenset antall som sitter med avstand fra hverandre. Scenario C: Denne versjonen er strengere enn den forrige. Her blir det reiserestriksjoner, det er fortsatt publikum i salen, men land som ikke kan reise til Rotterdam må gjøre opptredenen i sine respektive land som da flettes inn i hovedsendingen. Scenario D: Eurovision er i lockdown. Konkurransen blir holdt, men uten publikum. Alle land deltar også med et forhåndsinnstilt show som blir presentert på hovedsendingen fra Ahoy Arena. Denne versjonen er ganske lik på det som ble gjort under Eurovision junior 2020.

I en pressmelding kom det frem at scenario A ikke er mulig å gjennomføre.



– Det er dessverre umulig å gjennomføre eventet på samme måte som vi er vant til, fortalte Executive supervisor Martin Österdahl.