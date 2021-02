Flere kamper avlyses etter sterk anbefaling

Til TV 2 fredag er helsedirektør Bjørn Guldvog tydelig på at de anbefaler sterkt at det ikke spilles treningskamper i toppfotball.

Fredag ble det spilt én ulovlig kamp i Bergen mellom Brann og Bodø/Glimt. Den var ulovlig ifølge Helsedirektoratet grunnet lokale covid-19-regler, selv om Brann mener det motsatte. Ellers i landet er seriespill i toppidretten satt på vent. Dette gjelder også treningskamper.

NFF holder på sentralt å finne ut hva de mener om anbefalingen.

Det ble spilt kamp mellom Raufoss - Stabæk og VIF - Strømsgodset fredag.

Flere kamper var planlagt i helgen, men de begynner nå å bli avlyst.

Fortvilet

Elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, sier at toppidretten- og fotballen er i en fortvilet situasjon.

– Vi opplever dypt inngripende tiltak i vår næring uten forvarsel. Og der det skjer fortolkninger på direkten gjennom mediene, der klubber og andre blir møtt med at de på en eller annen måte bryter regelverk. Selv om de har brukt mye tid og krefter på å avklare i forkant, sier hun til TV 2.

Klaveness sier at de opplever ikke å bli tatt på alvor som næring. Hun mener at dialogen med helsemyndighetene er fraværende.

– Vi hører hele tiden at vi får unntak som andre ikke får. Men realiteten er at man får lov til å dra på vinterferie nå, mens folk i toppidretten og toppfotballen ikke får lov til å gå på jobb til tross for at man lever 24/7 i en idrettskarantene. Det er veldig viktig for oss nå å komme i den dialogen med myndighetene som de henviser til at er god, for det er ikke vår opplevelse, sier elitedirektøren.

Stjørdals-Blink - RBK, som skulle blitt spilt kl. 16.30, samt kl. 18-kampen mellom Sandnes Ulf og Haugesund er avlyst. Det er også lørdagens kamper mellom Viking og Bryne, Sandefjord og Mjøndalen og Kristiansund mot Ranheim, samt LSK Kvinner - RBK.

– Slik som vi har tolket dette, må treningskamper sees på som kamper. Ikke bare trening, og som arrangementer også, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

– Så skjønner vi at det kan være en viss forvirring rundt dette. Men på det grunnlaget mener vi at treningskamper egentlig er ulovlige slik det er i de kommunene som har spesielle tiltak som er statlige. Altså i dette kapittel 5A, som for eksempel Bergen har vært i, fortsetter han.

Fredag er det blitt spilt, eller skal spilles, flere treningskamper i landet.

– Om man ser bort fra Bergen, kan de spille treningskamper eller bør de avlyses?

– Her er det egentlig en anbefaling som helsemyndighetene og Norges Idrettsforbund har blitt enige om, og det er å utsette seriespill inntil videre. Her skjønner vi også at det kan være et tolkningsspørsmål. Hensikten her er ikke å gå løs på serien, men det er å forsikre seg om at lag ikke møtes på tvers av kommuner, som kan bidra til økt smitte. Vår anbefaling dekker også treningskamper, svarer han.

– Ergo er ulovlig i Bergen og sterkt anbefalt ikke å spille i resten av landet?

– Det er riktig, sier helsedirektøren.

Tar Brann i forsvar

Klaveness understreker at etter fredagens siste meldinger fra helsetoppene, har forbundet viderebrakt anbefalingen til klubbene om å utsette treningskampene.

– Helsedirektoratet klargjorde dessverre veldig tydelig at treningskamper skal stå som gjeldende kamper. Det har ikke vært så tydelig tidligere, og det er vanskelig å vite hvem som har definisjonsmakten. For ulike myndigheter sier ulike ting, sier hun.

Klaveness tar Brann i forsvar på grunn av de forvirrende tilbakemeldingene.

– Folkehelseinstituttet har uttalt på sine nettsider at treningskamper kan anses som arrangementer hvis de samler publikum. Altså vil en rimelig tolkning være at hvis man ikke samler publikum, så er det ikke et arrangement og ikke forbudt, argumenterer hun.

– Brann har definitivt holdt seg innenfor de reglene som er tilgjengelige for de, fortsetter Klaveness.

Regjeringens nei til treningskamper i fotball kan i verste fall true oppstarten av Toppserien for kvinner, sier NFF-sjef Pål Bjerketvedt til NTB.

Generalsekretæren i Fotballforbundet sier at det skaper en usikkerhet «vi ikke vet hvordan vi skal håndtere».

– Hvis dette forlenges ytterligere, blir det krevende å starte opp Toppserien 20. mars. Det er sportslig og medisinsk uforsvarlig å starte opp (serien) uten å ha spilt treningskamper, sier Bjerketvedt.

Høie: – Barn og unge prioriteres

Helseminister Bent Høie forklarer at avgjørelsen ble tatt fordi barn og unge prioriteres.

– Når vi åpner for barn og unge, kan vi ikke i tillegg åpne for voksne. Det at vi åpner for barn og unge er ikke risikofritt, og det vil sannsynligvis føre til noen smitteutbrudd. Hvis vi i tillegg åpnet opp for voksne, kunne det vært det som førte til at vi mistet kontrollen, sa Høie til TV 2 tidligere fredag.

De nasjonale tiltakene gjelder foreløpig til midten av mars. Høie forteller at kulturministeren skal i samtaler med idretten om hvordan det skal kunne åpnes opp igjen, hvor det blant annet vil bli kartlagt hvem som har idretten som sitt yrke.

– Jeg er veldig bekymret for situasjonen i idretten, på samme måte som jeg også er bekymret for konsekvensene av mange de andre smitteverntiltakene vi har. Realiteten er at vi egentlig har prioritert idretten som sektor høyere enn mange andre sektorer – nettopp fordi vi vet hvilken stor verdi idretten har. Ikke bare for utøverne, men hele den norske befolkningen, sa Høie.