Ulrikke Brandstorp om MGP: – Jeg må jo tilbake og være med i Eurovision

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag står Ulrikke Brandstorp (25) igjen på MGP-scenen, men denne gangen for å åpne finaleshowet. Trolig blir det ikke siste gang hun entrer en MGP-scene.

Fjorårets vinner av MGP, artist Ulrikke Brandstorp, skal lørdag åpne finalen i Melodi Grand Prix.

– Jeg gleder meg så sykt til å komme tilbake til finalen, forteller hun til God kveld Norge.

TILBAKE PÅ SCENEN: Lørdag er Ulrikke Brandstorp tilbake på Melodi Grand Prix-scenen. Denne gangen skal hun ikke delta, men opptre i åpningsshowet. Foto: Lise Åserud

Denne gangen er hun ikke med som deltaker, men for å åpne showet og presentere sine to låter: Den velkjente vinnerlåta «Attention» og hennes nye låt «Falling Apart».

Eurovision-«moment»

25-åringen lover at denne gangen blir det noen overraskelser fra scenen. Hun røper at hennes manager, Christoffer Gunnestad, endelig skal få skinne sammen med henne på scenen.

– Hva han skal gjøre, får dere vente og se, sier Brandstorp lurt.

Brandstorp synes det blir fint å ikke ha noe press over seg, ettersom ingen skal stemme på henne denne gangen, og hun ser frem til å kose seg på scenen.

– Jeg skal på en måte få mitt Eurovision-«moment», smiler hun.

Se hele intervjuet med Ulrikke Brandstorp øverst i saken.

Vil delta på MGP igjen

Etter at Eurovision-drømmen til Brandstorp falt i grus på grunn av koronapandemien i fjor, har hun ikke gitt opp håpet om å oppleve Eurovision en eller annen gang.

Hun har allerede visualisert hva neste steg for henne er:

– Det er jo å vinne MGP en annen gang. Jeg må jo tilbake og være med i Eurovision, sier en spent 25-åring.

MGP-vinner 2020: I fjor vant Ulrikke Brandstorp Melodi Grand Prix. På grunn av koronapandemien ble premien om å dra til Eurovision avlyst. Foto: Tore Meek

Artisten har fortsatt et stort ønske om å kunne oppleve fansen, store arrangementer, forholdet man får til hele verden og sirkuset rundt en gjennomført Eurovision - uten koronarestriksjoner.

– Jeg har så lyst til å oppleve hele Eurovision-pakka, forklarer hun.

Brandstorp har fortsatt troen på at det kan skje henne en dag. Men når det blir er hun usikker på. Først må hun også vinne Melodi Grand Prix enda en gang.

– Det er ikke gitt at jeg vinner, da er det bare å bli med hvert år helt til jeg er 90 og har rullator, ler Brandstorp.

Dersom det tar så lang tid håper hun at det blir en hit med en rullatordans i skikkelig «old grandma' style».

– Det er aldri for sent med Eurovision, men jeg har lyst til å oppleve det om ikke altfor lenge, sier Brandstorp, som mener man aldri må gi opp på drømmene sine.

Ikke bitter

Brandstorp synes det er bra at Eurovision blir gjennomført i år og at det er funnet alternative måter å gjennomføre konkurransen på.

– Men jeg tror det er riktig at de ikke gjorde det i fjor, sier hun og forklarer videre:

– I år er deltakerne forberedt på at det ikke er sikkert de skal reise eller at det blir vanlig. Dersom jeg hadde vunnet Eurovision 2020 hadde jeg kanskje følt meg litt snytt, eller følt at det ikke var en verdig seier.

Hun er likevel ikke bitter for at Eurovision ble avlyst i fjor, og mener det var riktig avgjørelse.

– Jeg burde kanskje sagt at det er grusomt og at jeg er sur, men jeg er ikke det. Jeg tenker at sånn er det, og da er det bare å forholde seg til det, forteller Brandstorp.

Nytt låtslipp

Nylig slapp 25-åringen en ny låt som heter «Falling Apart». Den har allerede havnet på tredjeplass på iTunes.

Selv om låta kan høres trist ut på grunn av tittelen, så lover Brandstorp at det er en positiv låt.

– Det er en popbanger med god stemning slik at vi nå kan danse oss inn i våren, forteller hun.

Brandstorp ønsket å lage en sang som var i ekte Eurovision-ånd, men også typisk Ulrikke. Og det er en person som hun har tenkt litt ekstra på da hun skrev låta, nemlig kjæresten sin Oskar Nordberg.

– Jeg var nok hatt Oskar oppi bakhodet, sier hun og fortsetter:

– Han har spurt meg: «Når skal du skrive en låt til meg?» Da sa jeg at det kan jo hende at hvis du lytter til den låta at det er noe der, sier hun lurt.