Dette sier han om Senkveld-exiten

– Før vi tar inn første gjest, så er det en liten sak vi må snakke om, begynner Helene Olafsen (30) med å si når duoen setter i gang fredagens «Senkveld med Helene og Stian».

Ikke overraskende sikter hun til nyheten som ble sluppet denne uken om at Stian Blipp ikke skal fortsette i «Senkveld» etter vårsesongen.

– Det stemmer, sier Blipp, mens husbandet drar på med litt melankolsk musikk.

– Jeg skal ikke dø da, ler Blipp, og fortsetter:

– Jeg gir meg til sommeren. Men det betyr ikke at jeg ikke elsker å være her!

Spøker om etterfølgere

Mer enn det utdyper ikke Blipp i programmet, hvor praten heller dreier over på å handle om kommentarfeltene i kjølvannet av nyheten.

– Folk er engasjerte, påpeker Olafsen, og trekker frem et kjent navn:

– Jeg merket meg særlig at Einar Tørnquist prøvde å være litt «hard to get» da han skrev «ro ned alle sammen, jeg har et annet program». Det betyr jo at han er ute etter jobben din, mener Olafsen.

I SOFAEN: Dette blir siste sesong med Stian i «Senkveld»-sofaen. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

– Ja, men det hadde gått helt greit. Vi ligner jo litt. Begge har skjegg og er bajaser, svarer Blipp.

Olafsen fortsetter:

– Det finnes andre, mer radikale, forslag også. Her er det en som mener at Kari Jaquesson kunne tatt programmet til nye høyder.

– Hvis det blir med i vurderingen, så blir jeg!, svarer Blipp spøkefullt.

Postet på Instagram

Blipp har isteden tatt bladet fra munnen for sine 350 000 Instagram-følgere, og skrev blant annet:

– Da glapp den nyheten litt før vi var klar for det, gitt. Dette er en helt udramatisk avgjørelse fra min side som ikke har bakgrunn i noe vondt blod, dårlig stemning eller uenigheter.

Han forteller videre at han er klar for nye utfordringer med show, og at han på ingen måte er ferdig med å underholde.

– Det kommer ikke til å forandre seg før jeg ligger godt under torven. Derfor er ikke dette noe farvel på noe som helst måte, skriver programlederen.

Uviss vei videre

Verken Blipp eller Olafsen har gitt noe svar på hva som blir veien videre for «Senkveld».

På spørsmål fra VG om hva som skjer med programmet til høsten, uttalte Olafsen følgende i en SMS:

– Det vet ingen akkurat nå.

Men sikkert er det i alle fall at sesongen nettopp har startet, og at det gjenstår 13 programmer før Stian Blipp forlater skuta.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 fredag kl. 22.15.