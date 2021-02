"Engelsk bil, engelsk bil. Jeg har alltid vært svak for en engelsk bil. Konservativ som en gammal ljå, Ikke rart at'n helst vil stå.

Engelsk bil, engelsk bil. Nå vet jeg def'nisjonen på en engelsk mil: Det er litt lenger enn en hare hopper. Det er så langt du kommer før det stopper!"

Versene over er hentet fra ordkunstneren og humoristen Øystein Sunde, og hans sang «Engelsk bil».

Det er ikke til å stikke under et bilsete at engelske biler, fortjent eller ufortjent, har et ørlitt frynsete rykte når det gjelder kvalitet og driftssikkerhet.

Hvor ille er det egentlig? Er det overdrevent – og noe som henger igjen fra rett etter krigen en gang? Eller er det bare tull og vås?

Beste og enkleste måten å finne ut av dette på er naturlig nok å høre med de som eier og bruker en slik bil daglig. Og det er akkurat det vi har gjort.

For i Brooms brukergenererte bruktbilguide, Eierne mener, ligger det inne flere hundre brukeranmeldelser i ulike kategorier på nettopp britiske bilmerker.

Så kan du jo selv gå inn her og se hvordan det egentlig står til. Dette kan være svært verdifulle erfaringer å ta med seg om man er i tenkeboksen for å skaffe seg ny, eller brukt, britisk bil. Bare så det er nevnt: Vi er vet disse bilmerkene ikke lenger har britiske eiere.

Her får du noen smakebiter på hva eierne av disse bilene selv har sagt.

Jaguar S-Type.

Jaguar S-Type

Slik oppsummerer eieren av en Jaguar S-Type, sin mening om sin bil. Han legger også til følgende:

– Er man interessert i Jaguar er det ikke av økonomiske grunner. Deler av høy kvalitet er dyre.

Les hele bil-anmeldelsen her:

Det er flere eiere av S-Type som har lagt inn sin vurdering av bilen. Dette mener en annen eier:

– Noe utfordringer med understell så påregn en god runde på verksted med nye bærearmer (det selges komplette sett til understellet) og noe rustbehandling. Men da får du en nydelig bil som er rask og gir mye kjøreglede.

Range Rover Sport.

Range Rover Sport

Ovenstående høres ut som nyttige og gode råd fra en eier av en Range Rover Sport fra 2006.

Vedkommende forteller videre at luftfjæringen, EGR-ventilen i motoren og det elektriske anlegget er det som oftest lager trøbbel. Bilen er heller ikke fullt så stor innvendig som man skulle tro, legges det til.

Les hele bil-anmeldelsen her:

– Den beste bilen jeg har kjørt. Ikke dyrere service/verkstedutgifter enn andre sammenlignbare biler. Det skriver en annen Range Rover Sport-eier.

Jaguar I-Pace.

Jaguar I-Pace:

Denne I-Pace-eieren er ikke veldig fornøyd med sin 2019-modell. Vedkommende gir bilen generelt lav score i alle kategorier. Særlig på punktet; kvalitet / driftssikkerhet. Men er en av de få. Det virker som de fleste er relativt godt fornøyde med Jaguars første elbil.

Les hele bil-anmeldelsen her:

– Fantastisk kjøremaskin med gode seter og sportslige kjøreegenskaper. Kunne vært bedre isolert mot støy utenfra. Infotainmentsystemet er tungvint og gammeldags, men som bil er den helt suveren. Det står å lese i en av de andre anmeldelsene på I-Pace.

Mini Cooper.

Mini

Dette er rene ord for pengene. Ekte kjøreglede med lyd og lukt er tydeligvis det som skal til for å lokke fram smilet her. Det er vel akkurat dette mye av Mini-konseptet egentlig handler om.

Les hele bil-anmeldelsen her:

Slik oppsummerer en annen Mini-eier eierskapet: – Denne bilen kjøpes med hjertet, ikke med hjernen. Klarer du å legge hjernen til sides, så vanker det mye gøy... og stiv rygg.

Mange Mini-eiere påpeker dette med litt snau plass, men det ligger vel strengt tatt i bilens natur.

Konklusjon:

Om vi skal forsøke å konkludere med noe når det gjelder de britiske bilmerkene, virker det som om de aller, aller fleste eierne er rimelig godt fornøyd med sin bil. Men det virker også som om byggkvaliteten varierer noe mer enn hos en del av konkurrentene.

En del eiere oppgir at de kjøpe bilen mer «på tross av» enn «på grunn av» og var oppmerksomme på at det kunne bli noen utfordringer underveis. Videre kan det virke som en del eiere er litt mer entusiastiske til bilen sin, enn hva som vanlig er. Mange setter pris på nettopp det lille særpreget som disse bilene ofte gir.

