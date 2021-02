Frykter at Viggo kan bli frikjent

Jan Helge Andersen står på sitt, og sier i et intervju med TV 2 at han ikke var alene i Baneheia.

Drapsdømte Jan Helge Andersen blir et sentralt vitne dersom det blir en ny rettssak mot hans tidligere bestevenn Viggo Kristiansen.

Gjenopptakelseskommisjonen bestemte torsdag at saken mot Kristiansen skal gjenopptas.

Nå er det opp til påtalemyndigheten om det blir en full rettssak med fremlegging av alle bevis på nytt eller om de går inn for frifinnelse.

Står på sin forklaring

Jan Helge Andersen trakk Kristiansen inn i saken da han ble avhørt som siktet i september 2000, litt over tre måneder etter drapene i Baneheia.

– Jeg kommer til å stå fast på min forklaring, sier Andersen i et intervju med TV 2.

– Hva tenker du om en eventuell ny rettssak?

– Litt rart for det har gått så lang tid. Det å måtte grave opp det igjen vil være utrolig tøft.

– Hva er det første du tenker på når jeg sier Baneheia 19. mai 2000?

– Det er det som skjedde den dagen. Jeg vil ikke gå inn på det. Det er bilder som jeg prøver å ikke tenke så mye på. Det er bilder som treffer i brystet.

– Husker du noe av den dagen?

– Jeg husker deler av den dagen. Mye ligger langt bak så jeg har en jobb å gjøre, for å si det sånn.

Redd for Viggo

Jan Helge Andersen hevder at han er redd for Viggo Kristiansen, noe han var allerede da de ble pågrepet.

Han ga en full tilståelse til politiet på et tidlig tidspunkt, i et avhør som blir sterkt kritisert i kommisjonens avgjørelse. De er også kritiske til at påtalemyndigheten virket avvisende overfor muligheten for at Andersen utførte drapene alene.

«Statsadvokaten insinuerer at guttene var så gode venner og var sammen i så stor utstrekning at det knapt er mulig å tenke seg at Andersen skal ha gått alene i Baneheia. Dette til tross for at Andersen av flere vitner er observert alene rundt 3. Stampe i dagene opp mot drapene, og hvor vitner omtaler hans oppførsel som påfallende og til og med skremmende. Også på drapsdagen er det uomtvistet at Andersen gikk uti skogen alene før drapene, uten å gå innom Viggo Kristiansen på veien ut til skogen,» skriver kommisjonen i sin rapport.

Andersen sier at han var opptatt av å finne ut om Kristiansen også var pågrepet den dagen, fordi han fryktet for hva som ville skje om han tystet på kompisen.

– Jeg ville legge kortene på bordet, men jeg ville vite en ting og det var om Viggo også var tatt, sier Andersen.

– Hvorfor var det så viktig?

– For da visste jeg at han ikke hadde noen sjans til å gå etter familien min.

– Så du var redd for Viggo?

– Ja, jeg var redd for Viggo.

Ble ikke trodd på alt

Både byretten og lagmannsretten mente at Jan Helge Andersen i det alt vesentlige snakket sant da han forklarte hva som skjedde med de to jentene i Baneheia.

Likevel ble det også sådd tvil om deler av forklaringen, blant annet rundt overgrep mot den ene jenta og hvorfor de to jentene ble funnet med hverandres tøy på seg.

Andersen avviser at han ikke snakket sant.

– Jeg kan bare si hva som skjedde den dagen.

– Retten trodde ikke på alt du sa. De er i tvil om du sa sannheten når du sier hvordan jentene kan ha skiftet tøy og du pekte på feil jente når du skulle si hvem du hadde forgrepet deg på. Hva sier du om det?

– Jeg sa ikke feil egentlig. Jeg har aldri kunnet se jentene klart for meg. Jeg har blacket ansiktene totalt. Fra første stund kan jeg ikke si hvem som var hvem og hva.

– Hvorfor hadde jentene på seg hverandres tøy da de ble funnet?

– Det vet jeg ikke.

Frykter at Viggo blir frikjent

– Er du redd for at Viggo skal bli frikjent?

– Ja, jeg er jo det, men det er fordi jeg tror han kan gjøre noe sånt igjen.

– Jeg spør deg igjen; kan du ha vært alene om dette?

– Nei!

Drapsdømte Viggo Kristiansen får saken sin vurdert på nytt etter at Gjenopptakelseskommisjonen torsdag bestemte gjenåpning.