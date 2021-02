Lykkelig over gjenåpning, men føler med de etterlatte

KRISTIANSAND (TV 2): Storebroren til Viggo Kristiansen er glad for at Baneheia-saken gjenopptas. Samtidig har han forståelse for at denne saken er forferdelig vond for de etterlatte.

TV 2 møter Trond Kristiansen (44), storebroren til dobbeltdrapsdømte Viggo Kristiansen, et døgn etter nyheten som slo ned som en bombe: Dommen på 21 års forvaring skal gjenåpnes.

– Jeg kjenner på en veldig lettelse og en glede. Både på egne vegne, Viggos vegne og kanskje særlig på mine foreldres vegne, sier Trond Kristiansen.

I over 20 år har lillebroren hans sittet i fengsel. I 13 av disse har Viggo Kristiansen, med familien i ryggen, kjempet for sin uskyld.

– De siste ukene har vi tenkt på avgjørelsen hvert minutt, og vi fryktet at det ville komme et avslag, forteller storebroren.

– Hvordan var øyeblikket da dere fikk nyheten?

– Jeg har aldri vært så nervøs som jeg var i minuttene før og etter klokken tolv i går. Tiden gikk veldig sakte, og jeg skalv og var veldig urolig. Da vi fikk vite om avgjørelsen, oppsto et momentant følelsesutbrudd.

Snakket med broren

Storebroren forteller at det kom mange tårer, og at det var fint å se lettelsen til moren og faren.

– Jeg skulle ønske at Viggo fikk være sammen med oss da nyheten kom. Han var alene i fengselet mens vi fikk være sammen om det.

– Har du snakket med han?

– Jeg hadde en kjapp prat med Viggo, og så hadde han en fin prat med mamma og pappa i går ettermiddag. Han er lettet og veldig glad, men samtidig nøktern, forteller Kristiansen.

Han er nå 100 prosent sikker på at de får lillebroren hjem igjen snart.

Beskjed til de etterlatte

Nå er det opp til statsadvokaten å vurdere om det gjennomføres en ny rettssak eller om saken skal gjennomføres som en såkalt frifinnelsesdom.

– Hvordan har dette vært for deres familie?

– Dette har fulgt oss i 20 år, så vi vet knapt om noe annet. Det har ikke preget oss hele tiden, men det har jo alltid vært der.

Familiene til Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) som ble drept i Baneheia har uttrykt at de er overrasket over avgjørelsen fra kommisjonen og at påkjenningen med stadige begjæringer om gjenopptakelse har vært en stor påkjenning.

Trond Kristiansen har en beskjed til de etterlatte:

– Vi har stor forståelse for at dette er vondt, og jeg har forståelse for at de opplever at det aldri blir fred. Samtidig vil jeg be om forståelse for at når vi mener at det er begått en så stor urett, så må vi kjempe for det vi tror på. Vi har i alle disse årene prøvd å ligge lavt og forsøkt å opptre med verdighet uten å provosere.

– Vi skjønner at dette er forferdelig vondt, men vi må gjøre det vi mener er rett for oss, sier Kristiansen.