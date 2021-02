Tre menn får bøter etter overgrep mot hunder: – Skandaløst!

I fjor høst fortalte TV 2 om hvordan politiet har avslørt det de omtaler som Norges mest omfattende sak om seksuell omgang med dyr.

Totalt ti personer over hele landet ble siktet i saken da den ble oppdaget i juni 2020. Det er fortsatt ikke tatt ut tiltalebeslutning mot flere av dem, deriblant en mann fra Innherred i Trøndelag, som er antatt å være en av de hovedsiktede. Her venter man på en veterinærrapport.

Mattilsynet tok 24 hunder i beslag fra de to antatt hovedsiktede. Minst åtte av disse ble senere avlivet.

Tre menn dømt

Torsdag skrev Adresseavisen at tre menn fra Trondheim nå er dømt i saken. De tre har fått forelegg på henholdsvis 12.000 og 20.000 kroner.

De tre er to menn i 30-årene og en i 50-årene. To av dem har fått forelegg for å ha hatt seksuell omgang med hund ved flere anledninger. Den tredje har fått forelegg for å ha medvirket til dette. Han skal ha formidlet kontakt slik at en annen person kunne gjennomføre dette og var til stede da overgrepet skjedde. Forholdene skal ha skjedd i perioden 2015 til 2020.

– Skandaløst!

Dyrevernsorganisasjonen NOAH reagerer sterkt på at mennene slipper unna med bot.

– Det er uforståelig at seksuelle overgrep og mishandling av hunder straffes med lave bøter. Dette gir et klart bilde på hvor lite verdt dyrene fortsatt er i det norske rettssystemet. Skadeverk på ting kan gi høyere bøter... Dette er et alvorlig hån mot dyrenes rettsvern! uttaler veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH har henvendt seg til Riksadvokaten, Justisdepartementet og Stortinget om behovet for strengere straffer. De har også samlet inn nesten 34.000 underskrifter for å øke straffene.

– Det stemmer ikke med folks rettsfølelse at denne type overgrep mot dyr får lav straff. Generelt gis det fortsatt for lave straffer for dyremishandling i Norge, og det er behov for å øke strafferammen når straffutmålingen legges såpass lavt.

– Da saken ble kjent uttalte flere partier seg positive til økte straffer. Vi forventer nå at myndighetene tar fatt i dette problemet. Overgrep mot dyr må straffes på en måte som viser alvorlighetsgraden av lovbruddet, sier Martinsen.