Helsedirektoratet mener Branns treningskamp var ulovlig

Helsedirektoratet mener at fredagens treningskamp mellom Brann og Bodø/Glimt var et brudd på koronaforskriften. Erna Solberg ber Brann følge reglene som gjelder i Bergen.

BA skriver at Bergen kommune er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar. Den slår fast at det er forbudt å gjennomføre «arrangementer».

Brann mener at treningskamper ikke er å regne som «arrangement», men der har Helsedirektoratet, som sitter med myndigheten, en annen tolkning.

Helsedirektoratet mener bryter Brann koronaforskriftene. Fredag ettermiddag kom regjeringen med disse reglene, som gjelder fra natt til tirsdag 23. februar:

Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball.

– Jeg mener Brann må følge reglene som gjelder i Bergen. Grunnen til at vi ikke ønsker dette, er at vi ikke vil flytte folk mellom to soner med ulikt smittetrykk, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

– Treningskamper er definert i samme konsept som seriekamper. Det er uhensiktsmessig å tro det er mindre smitte på treningskamper enn seriekamper. Forskriften som gjelder i Bergen tillater ikke treningskamper, utdypet helsedirektør Bjørn Guldvog, som også sier at treningskamper i resten av landet er sterkt anbefalt ikke å gjennomføre.

Til TV 2 sier han at Helsedirektoratet ikke vil forfølge saken, men at de berørte kommunene Bergen og Bodø må vurdere dette selv.

– Vi understreker at dette var ulovlig. Vi er ikke enig i Branns tolkning av at dette er trening og ikke et arrangement.

I begrunnelsen til Helsedirektoratet er det lagt til grunn at treningskamper mellom ulike lag er å anse som arrangementer etter covid-19-forskriften. Treningskamper har mer preg av å være ordinære kamper enn ordinær trening, og innebærer at lag som normalt sett ikke trener sammen, kommer sammen for å spille kamp.

Konklusjonen til direktoratet er tydelig:

– Gitt at Bergen kommune er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5C til og med søndag 21. februar, er det etter forskriftens § 18b forbudt å gjennomføre arrangementer, herunder treningskamper mellom ulike lag, i Bergen kommune, melder direktoratet.

Brann mener de har rett

I Brann har de en annen tilnærming.

– Vi mener denne treningen er innenfor reglementet, sier sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, til TV 2.

– Fordi?

– Som vi ser står dere her ute, det har vært gjennomført en trening som innenfor protokollen som er vi er underlagt.

– Fordi de mener dette er et arrangement, det mener ikke dere - er det som er forskjellen?

– Dette er ikke et arrangement, det er ingen som mener det. Dette er innenfor disse meget strenge retningslinjene.

– Frykter dere sanksjoner for dette, eller føler dere at dere er så innafor at dette bare er en formalitet?

– Som sagt så etterlever vi et veldig strengt regimet. Vi har leger og testing og oppfølgning. Jeg føler meg trygg på at vi følger retningslinjene.

