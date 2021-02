Klopp roser nysigneringen før Merseyside-derbyet

Det skjer alltid noe når Liverpool og Everton barker sammen i kampen om å være best på Merseyside. Da lagene møttes på Goodison Park i oktober, mistet Liverpool sin kanskje aller viktigste mann da Virgil van Dijk måtte gå av med en korsbåndsskade.

– Noen uker etter kampen var det fint at vi ikke møtte Everton umiddelbart. Vi er mennesker, og det var ikke hyggelig. Nå tenker vi ikke mer på det, men det er fortsatt et derby og nok grunner til å være motiverte, sier Jürgen Klopp.

Siden den gang har Liverpool hentet både Ben Davies og Ozan Kabak som alternativer i midtforsvaret, og spesielt sistnevnte har imponert den tyske manageren.

– Han har et stort potensial, og han har en del erfaring allerede, til tross for alderen. Han har ikke valgt den enkleste veien, fra Galatasaray til Stuttgart og Schalke, der han har måtte kjempe hardt. Det er bra for utviklingens skyld, sier Klopp til TV 2, og fortsetter:

– Han ser virkelig lovende ut. Begge kampene han har spilt har vært veldig solid. Vi vet hva som skjedde mot Leicester, men han har vært veldig solid. Måtte det vare lenge, skryter Liverpool-sjefen.

Men selv med Kabak inn i midtforsvaret har Liverpool tapt de tre siste kampene i Premier League. Tittelforsvareren har også tapt tre strake kamper på Anfield, noe som aldri har skjedd under Klopps ledelse. Everton på sin side er et av ligaens beste bortelag, og Carlo Ancelottis menn har ikke tapt på fremmed gress på sju kamper.

– De har hatt gode lag gjennom årene og det er alltid tette kamper. En manager som Carlo vil hjelpe ethvert lag i verden. De har et veldig godt lag, og kanskje er de nærmere oss nå enn noen gang tidligere, erkjenner tyskeren.

Men en som fort kan gjøre livet surt for Everton er Premier Leagues toppscorer Mohamed Salah. Mannen fra Egypt står så langt med 17 fulltreffere på 23 kamper.

– Det vil være uforståelig for meg om han ikke får anerkjennelse for den jobben han gjør. Han spilte en fantastisk kamp mot Leipzig, og ikke bare fordi han scoret. Mitt favoritt-øyeblikk var da han vant en hodeduell i egen boks etter 87. minutter eller hva det var. Han får all respekt fra oss, skryter Liverpool-sjefen.

Kun tre skiller de to lagene på tabellen før lørdagens kamp. Everton ligger for øyeblikket på en 7. plass, plassen bak Liverpool, men «The Toffees» har en kamp til gode på byrivalen. Noen gode nyheter er det allikevel for Klopp, som kan bekrefte at Naby Keita er tilbake i trening.

– Naby trente i går, så vi får se. Fabinho var ikke på trening. Både han, James Milner og Diogo Jota nærmer seg, men de er ikke nære nok for helgen, avslutter han.

LØRDAG: Se Liverpool - Everton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 18.00.