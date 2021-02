Fransk gull i storslalåm – blytungt for Kristoffersen og øvrige norske

Franskmannen Pinturault kjørte en tilnærmet prikkfri omgang og ledet med 0,40 sekunder på Luca De Alipandrini fra Italia etter 1. omgangen.

Men han kjørte ut i toppartiet i andreomgangen og måtte dermed se at gullet røk.

– For en dramatikk, sa NRK-kommentator Marius Arnesen da den store favoritten kjørte ut.

– Jeg er ikke sjokkert, for det er små marginer i alpinsporten. Men jeg hadde ikke trodd det, sa Henrik Kristoffersen om at gullfavoritten kjørte ut.

Dermed gikk gullet til Mathieu Faivre, som kjørte seg opp fra en fjerdeplass etter 1. omgang. Det var andre gang han tok VM-gull i Cortina.

Luca De Alipandrini hadde aldri vært på pallen vært i et verdenscuprenn og tok sin første VM-medalje på hjemmebane. Italieneren tok sølvet. Marco Schwarz fra Sveits tok bronsen.

Henrik Kristoffersen ble hektet av med hele 2,32 sekunder av ledende Alexis Pinturault etter 1. omgang av storslalåmrennet i alpin-VM fredag.

Regjerende verdensmester Kristoffersen hadde problemer med å takle den isete løypa, og det ble store avstander opp til toppen.

I andre omgang kjørte han godt på toppartiet, men tapte mer og mer nedover traséen. Det endte med et svært skuffende storslalåmrenn for Norges gullhåp.

Kristoffersen ble nummer ni og var 2,53 sekunder bak vinneren Mathieu Faivre fra Frankrike.

– Det er ikke flaut, men jeg må kjøre bedre på ski. Jeg sliter litt og føler ustyret jobber mot deg. Det er litt krise i storslalåm for øyeblikket. Det er litt jobb å gjøre der, sa Kristoffersen til TV 2.

I NRK-studio mente Kjetil André Aamodt at det blir feil å skylde på utstyret for det dårlige resultatet.

- Kjetil sa jeg må kjøre bedre på ski, og ja, jeg kjører for dårlig på ski. Men man kan ikke si at det ikke har med utstyret å gjøre heller. Litt dårlig utstyr gjør meg litt usikker og gjør at jeg ikke tar meg sammen og stoler på ting. Men jeg kjører for dårlig på ski i storslalåm, slo han fast.

Fabian Wilkens Solheim plasserte seg på plassen bak Kristoffersen i mål. Det skilte 0,41 sekunder mellom lagkameratene etter første omgang.

I andre omgang ble det blytungt for Wilkens Solheim, som dessverre kjørte ut på det øverste partiet.

- Jeg prøvde å være aggressiv, og det ble kanskje litt mye. Jeg ble slått ut av et slag, og måtte gjøre en redningsaksjon og da ble det ut, sa Wilkens Solheim til TV 2, og slo fast.

- Det er klart skuffende for min del. Det er sånn det er. Vi mangler noen av våre best kort her. Det er skuffende, sånn er det. Jeg prøvde, mente han.

Leif Kristian Nestvold-Haugen fikk ingenting til å stemme og havnet langt, langt nede på resultatlisten.

– Vi har ting som fungerer, men det er individuelt små nyanser og veldig små marginer. Den ene dagen kan man kjøre styggfort og være med i toppen, eller man kan ikke være med i det hele tatt. Det er litt sånn elsk-hat. Den ene dagen er man i form, den andre dagen er det ingenting som stemmer, sukket han etter sin svært skuffende innsats.

Selvkritisk Kristoffersen

Henrik Kristoffersen tok selvkritikk etter sin svake kjøring i første omgang som knuste gulldrømmen.

Overfor TV 2 gjør han det klart at håpet om medalje allerede er ute.

– Nei, de er gone, er du gæren, eller? Jeg to sekunder bak, det er alt for mye. Hadde det vært sånne forhold som frem til første mellomtid så hadde det sett okay ut. Jeg klarer ikke den omstillingen når det veksler så mye i forholdene. Jeg kjører ikke bra nok på ski og er ikke trygg nok i storslalåm. Men slalåm er jeg trygg i. Det er mulig å klatre, men på pallen? Det går ikke, sier han til TV 2.

Kristoffersen har fortalt tidligere i sesongen at han har slitt med å finne utstyr som fungerer på isete forhold.

Leif Kristian Nestvold-Haugen mislyktes helt med sin omgang og lå lenge sist av dem som kom til mål i første omgang.

Skuffelsen var total.

– Jeg tenker å sitte hjemme med familien gir meg litt mer enn dette. Jeg vet innerst inne at dagen er over, sukket han til TV 2 etter første omgang.