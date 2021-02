Öde Nerdrum med klar beskjed: –Ikke send stygge meldinger til Kine

Kine Olsen Vedelden (23) og Öde Nerdrum (25) utvekslet krasse ord inne på gården etter Vedeldens bom under øksekastkonkurransen. Nerdrum hadde hvisket at han håpet hun skulle bomme på kastet, og da sprakk det for Vedelden.

Da Nerdrum gjorde et forsøk på å beklage, kom det kontant fra Vedelden: «du er det verste menneske jeg noen gang har møtt».

– Ja, da smalt det, forteller Vedelden til God morgen Norge.

– Jeg hadde bygget opp en skikkelig forventning til finaleuken hvor jeg skulle dundre gjennom. Jeg hadde øvd og var veldig forberedt. Så da planen min røyk, da rablet det litt for meg og dessverre ble Öde offeret for mitt meltdown.

Hun forteller at etter fem uker på Farmen-gården med diktlesning, krangling om Cayenne-pepper og lite mat skulle det ikke så mye til før at det bikket over.

Nerdrum selv hadde ingen problemer med å forstå hvorfor reaksjonen ble så kraftig som den ble.

– Etter to uker på bare poteter og kål, ble vi alle ganske gale mot slutten der, men Kine var så uheldig at hun fikk mange kameravinklinger på det, forteller Nerdrum.

Selv innrømmer han at tålmodighet ikke var hans dyd den dagen, og at han bare lengtet etter å kunne ta seg en fest så fort konkurransene var over.

– Det var ikke bra. Jeg tenkte bare på meg selv og den festen.

Se intervjuet øverst i saken!

Angrer på uttalelsen

Vedelden forklarer det hele med utmattelse, og forteller at hun har gruet seg til episoden skulle vises.

– Jeg grudde meg veldig. Jeg hadde bygget opp veldig mange forventninger på at det kom til å bli helt grusomt. Jeg husker det som at jeg står og veiver med øks og gauler, så jeg hadde forventet at det var enda verre.

– Jeg var så fysisk og psykisk utmattet at jeg mistet det litt, åpenbart er ikke Öde det verste mennesket jeg har møtt. Jeg sa det kun for å si noe som kunne stikke skikkelig, så jeg er veldig lei for at det skjedde, forklarer Vedelden.

Hun innrømmer at hun ignorerte Nerdrum de siste dagene før de begge røk ut, men at de har blitt gode venner igjen etterpå.

Vonde tilbakemeldinger

Det har ikke manglet på tilbakemeldinger etter at episoden ble sendt, og kanskje spesielt kvinnelige seere har tatt Nerdrum i forsvar.

– Det baserer seg mye på usakligheter og antagelser. Når man skal være med på et sånt program må man gå en runde med seg selv om man er klar for eventuelt mye hat, og det gjorde jeg. Så da børster jeg det fint av meg, sier Vedelden.

Nerdrum understreker at han syns det er rart at folk tar et underholdningsprogram så alvorlig og har en tydelig oppfordring:

– Jeg vil ikke at noen skal sende stygge meldinger til Kine på vegne av meg.

Han mener at de som ser på umulig kan forstå hvordan situasjonen var inne på gården og at folk gjør feil.

– Jeg er glad for at Kine var litt latinsk og skriker ut hva hun synes, i stedet for at hun later som hun er venn med meg og går bak ryggen min.