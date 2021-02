– Jeg vil fortsette å kjempe til mitt siste åndedrag

Se Manchester United-Newcastle søndag fra 19.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

– Det tar tid å tilpasse seg. Både med tanke på å kunne gjøre sitt beste på banen, men også når det gjelder å tilpasse seg raskest mulig med familien. Det er en kulturell endring, en utfordring språklig sett og det er mange endringer som gjør at det ikke alltid er like lett. Men det er en del av det å være fotballspiller, vi er vant til å flytte, så vi takler det på best mulig måte.

Ordene tilhører «matadoren» Edinson Cavani, som virkelig har begynt å finne seg til rette i England og står med seks scoringer på kun 845 minutters spilletid i ligaen i debutsesongen i Premier League.

34-åringen er klar på at det ikke bare har vært enkelt å finne seg til rette i et nytt land, men elsker utfordringen den tøffe ligaen gir ham.

– Alle restriksjonene har gjort ting enda mer utfordrende, fordi vi ikke kan gå ut så mye. Du må ta vare på deg selv på alle måter, men inn er det. Man velger selv hva man gjør ut av det, og må gjøre alt man kan for å få det til å fungere.

– Hva har overrasket deg med Premier League?

– Jeg tenker at fotball kan endres i intensitet og noen andre ting, men jeg har alltid sett på fotballen på den samme måten. Fotball er fotball. Noen ganger er det sant at ligaer har sine egne særegenheter, jeg har møtt engelske lag tidligere, og noe som alltid nevnes er det fysiske og den tøffe mentaliteten. Det handler om den fysiske kapasiteten til virkelig å gå for det, løpe hele kampen, ikke frykte kontakt og slikt, sier han, og fortsetter:

– Jeg er i denne ligaen nå, det er en ny erfaring, men for å være ærlig finner jeg det virkelig attraktivt. Jeg liker intensiteten. Det er stort å spille hver helg, og til og med oftere nå som det er så tett mellom kampene.

Blir ikke desillusjonert

Intervjuet med Cavani er en del av Premier Leagues egen TV-kanals oppbygging til den 25. Premier League-runden, der United går inn ti poeng bak City og med kun seks poeng generert på sine fem siste kamper. På direkte spørsmål om hans lag fremdeles er kapable til å vinne ligaen, svarer Cavani - for anledningen på morsmålet - med tydelig røst.

– Jeg er ikke en person som lett blir desillusjonert. Jeg forsøker å kjempe helt til slutt og gir alt, for jeg har hatt mange erfaringer i fotballen som viser at ting kan endre seg mye i fotball. Ting kan endre seg på 20 dager, ti dager eller en måned, så ingen kan få meg til å føle meg desillusjonert. Jeg vil fortsette å kjempe og gi alt, og jeg tenker at det er den mentaliteten jeg må ha for å være i stand til å oppnå store ting og tette det gapet i den resterende delen av sesongen, sier spiss-stjernen.

Han er klar på at drømmen er å avslutte sesongen øverst, men også kritisk til hvordan man evnet å ta vare på det som for kort tid siden faktisk var tabelledelse i Premier League.

– Vi ledet i en periode, og vi visste ikke hvordan vi skulle holde på den ledelsen slik vi burde, men slik er fotballen. Vi spiller så mye kamper nå, alt endrer seg virkelig raskt. I løpet av en uke kan du være seks poeng lengre unna, eller du kan være ett poeng fra toppen en uke etter. Jeg er fremdeles håpefull og spent, og jeg vil fortsette å kjempe til mitt siste åndedrag, sier uruguayaneren.

STJERNE: Edinson Cavani er i ferd med å etablere seg i Premier League.

Åpen om garderoben: – Kan ikke være venner med alle

Cavani ankom Manchester i sommer med en karriere i banken som først tok ham fra hjemlandet og videre til suksessrike år i Italia med Palermo og Napoli, før han de siste sju sesongene har dunket inn mål for overlegne Paris Saint-Germain i fransk fotball.

Erfaringen fra sine tidligere klubber kommer godt med, og med halvannet tiår på toppnivå å se tilbake på, er Cavani også klar på at det å tilvenne seg en ny garderobe og en ny spillergruppe er noe han er blitt vant med.

– Alle ønsker å være i en garderobe med store spillere. Jeg liker personlig å være rundt gode mennesker, som også er store fotballspillere. Når du reiser rundt i verden møter du mennesker fra forskjellige kulturer, med forskjellige personligheter, og jeg har alltid sagt at du kan ikke være venner med alle, sier han, og gjentar:

– Du kan ikke være venner med alle i en garderobe, men det er gode gutter her. Store idrettsutøvere med masse evner og med stor fremtid foran dem. Det er helt opp til dem om de vil forbedre seg og fortsette å prestere for å oppnå store ting.

Neste steg på veien mot å oppnå store ting er søndagens hjemmekamp mot Newcastle i Premier League.

