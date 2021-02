Tybring-Gjedde klar for å overta Jensens stortingsplass

Siv Jensen etterlater et vakuum i sitt eget fylkeslag. Christian Tybring-Gjedde åpner for å stille til førsteplassen.

I innstillingen som ble klar før jul var Tybring-Gjedde satt opp på andreplassen på stortingslista. Nå åpner han for å stille seg til disposisjon for 1.plassen.

Stiller seg til disposisjon

– Jeg er til disposisjon fra 1. til 10.plass. Jeg er glad i politikk, og er lysten på fire nye år på Stortinget, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

– Så får du tilbud om 1.plassen så takker du ja?

– Det er helt korrekt. Jeg trekker meg ikke fra lista da.

Han støttes av Frp-nestor Carl I.Hagen.

– Jeg tenker det er naturlig at Christian nå rykker opp, sier Hagen.

Helgheim: – Vi får se hva som skjer

Også Jon Helgheim, som denne perioden er innvalgt fra Buskerud har blitt nevnt som et aktuelt navn. Han avviser ingenting på spørsmål fra TV 2.

– Det er mange spekulasjoner om dagen. Jeg og Oslo får se hva som skjer der.

AKTUELL: Jon Helgheim nevnes som mulig 1. kandidat for Fremskrittspartiet. Foto: Frode Sunde

Aftenposten skrev torsdag at stortingsrepresentant Helgheim seilte opp som 1.kandidat.

– Ønsker du å stille til 1.plassen?

– Det får vi se på. Det er god tid til å jobbe men den saken.

Hagen er ordknapp om resten av listen, men på spørsmål om han mener Helgheim kan være en god kandidat til plassen under Tybring-Gjedde på stortingslisten svarer Hagen:

– Han er et godt navn.

Ketil Solvik-Olsen peker også på Helgheim til 2.plass.

– Jeg har sett at noen ønsker å foreslå Helgheim. Da tenker jeg at det primært er på andreplass. Det naturlige vil være at Christian Tybring-Gjedde rykker opp, med mindre han selv av en eller annen grunn ikke ønsker det. Jeg tror Helgheim hadde vært en utmerket stortingsrepresentant for Oslo, sier Ketil Solvik-Olsen til VG.

Solvik-Olsen kun aktuell som nestleder

Solvik-Olsen har avvist at han skal på Stortinget, og at han nå har stilt seg til disposisjon som nestleder i Frp – og kun det. Han er heller ikke lenger aktuell som fylkesleder i Oslo.

– Jeg kan ikke stille i Oslo dersom jeg blir nestleder i partiet, sier Solvik-Olsen til TV 2.

Heller ikke Tybring-Gjedde har ambisjoner om å bekle dette vervet. Han er først og fremst motivert til å stille som stortingskandidat.