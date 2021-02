Overraskende uttak til stafetten: Thingnes Bø med narrespill

POKLJUKA (TV 2): I ettermiddag ble herrenes stafettlag offentligjort.

Det ble et overraskende uttak hvor det ble klart at Vetle Sjåstad Christiansen skal gå Norges siste etappe for herrene. Dette blir hans første deltakelse i årets VM.

De øvrige som skal gå er:

Første etappe: Sturla Holm Lægreid

Andre etappe: Tarjei Bø

Tredje etappe: Johannes Thingnes Bø

Tidligere på dagen: Forvirring rundt uttaket

Men i morgentimene fredag ble det noe forvirring rundt uttaket. For mens landslagstrener Egil Kristiansen ikke ville røpe noe som helst før uttaket skulle offentliggjøres, avslørte Johannes Thingnes Bø derimot litt av hvert.

Det viste seg å ikke være rett.

– Skal du gå ankeretappen i morgen?

– Ja, svarte Thingnes Bø fredag morgen.

Sturla Holm Lægreid bekreftet samtidig at han skulle gå førsteetappen. Det stemte.

Thingnes Bø fortalte også villig om hvordan han har tenkt å legge opp løpet.

– I morgen skal jeg gjøre det som en sprint. Jeg skal klinke til i løypen fra start, og så skal jeg dra det litt ned på skytetempo for virkelig å gnage meg inn i sentrum av blinken. Jeg skal ikke stresse nevneverdig på skytingen, jeg skal skyte i det tempoet jeg behersker og til nå har jeg kanskje dratt på litt for mye der, forklarer Thingnes Bø.

Men da landslagssjefen ble konfrontert med hva Thingnes Bø hadde sagt fredag morgen, svarte han på denne måten:

– Det er jo dine ord.

– Nei, det er Johannes sine ord..

– Vi har ikke tenkt å utgi noe lag (nå). Hvis han har sagt det, får han stå for det.

– Johannes lyger vel ikke?

– Jeg vet ikke hva han gjør, jeg. Vi får se.

Kristiansen ville rett og slett ikke si noe som helst, heller ikke om hvilke vurderinger som har blitt gjort rundt laguttaket.

– Vi prøver å komponere det laget som er best fra A til B. Det er viktig å få ut makspotensialet til alle utøverne. Det må vi bruke litt innsiden av hodet på, tenke og finne ut av.

– Men de fire som skal gå, er det de fire som har gått så langt i VM?

– Det får vi se senere i ettermiddag. Vi holder alle muligheter åpne, så vi får se. Det er litt alvor og da ønsker vi ikke å gi konkurrentene noe på forhånd. Det har vi ikke tenkt til å gjøre.

Men nå er altså stafettlaget offentliggjort. Stafetten, både for menn og kvinner, er VMs nest siste renn.

For kvinnene går:

Første etappe: Ingrid Landmark Tandrevold

Andre etappe: Tiril Eckhoff

Tredje etappe: Ida Lien

Fjerde etappe: Marte Olsbu Røiseland

Søndag avsluttes årets mesterskap med fellesstart.