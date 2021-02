Dette er fettforskerens tips til vektreduksjon

Maria Arlén Larsen er overlege, og har forsket på fett siden 2007. Hun mener vi må forstå fettets funksjon i kroppen for å oppnå vektreduksjon.

Mange kjemper en innbitt kamp mot fettet, men visste du at fett utgjør den største delen av hjernen din og er veldig viktig for at kroppen din skal fungere normalt?

Maria Arlén Larsen har forsket på fett siden 2007 og er avdelingsoverlege ved en rehabiliteringsklinikk der hun jobber med hjerte- og lungesyke og overvekt. Nå har hun samlet kunnskapen sin i boken «En fet hemmelighet - et godt liv uten strenge dietter» og mener vi må forstå hvor viktig fett faktisk er for kroppen.

– Fettet gjør livsviktige ting i kroppen vår, forteller en engasjert Larsen til God morgen Norge.

Hun forklarer at fettet sender ut beskjeder i kroppen. Det gjør at kroppen kan innstille seg på temperaturer, forbrenning og appetitt.

126 dietter i løpet av et liv

Mange forbinder fett med noe man gjerne prøver å kvitte seg med, og den generelle personen går på 126 dietter i løpet av et liv.

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over disse tallene. Det er ikke hyggelig å gå på en streng diett i utgangspunktet, og hvert fall ikke når man kjenner at man mislykkes gang på gang.

– Det at fire av ti mennesker går på diett til enhver tid er ikke noe fettet vårt liker. Fettet vårt liker gode og langvarige løsninger, som gir effekt på sikt og det gir ikke korttenkte dietter.

Hvordan oppnå varig vektreduksjon

Vektreduksjon er utfordrende uansett om det er mange eller få kilo man ønsker å ta av. Larsens beste tips er å bruke den indre motivasjonen.

– Man må finne ut hvorfor man ønsker en endring. Vit hvor du skal og hvorfor du skal dit.

Hun forteller at noen av de elementære suksessfaktorer er regelmessig oppfølging, å vite hvilke mål man skal sette seg, og å ikke være for streng.

– Får man til små endringer på lang sikt så er det mange som får til gode resultater, forteller hun.

Mange tar utgangspunkt i kroppsmasseindeks (KMI) når man skal beregne hvorvidt man er normalvektig, men Larsen har et litt annet syn på vekttap.

– Kroppen er ikke et regnestykke. Det er ikke så enkelt som at det er kalorier inn og kalorier ut. Det å gå på en evig diett for å hige etter en normalvekt vil ikke være mulig.

Hun mener fokuset bør ligge på de små endringene, og at så lite som fem til ti prosent vektreduksjon gir en signifikant redusert risiko for sykdommer dersom man har fedme.

Mater følelsene våre

Mange tyr til emosjonell spising i hverdagen uavhengig av om man sliter med overvekt eller ikke.

– Hvis vi for eksempel er triste, eller kjeder oss, da velger vi kanskje mat som vi vanligvis ikke ville spist dersom vi var sultne. Det er en følelses-sult, og den har ikke kontakt med den fysiske sulten. Dermed kan det være lettere å overspise. Og da ender man med å få dårlig samvittighet etterpå.

– Man bør spise med tilstedeværelse og god samvittighet, sier fettforskeren.

«Stopp og tenk-metoden»

Overlegen har ett veldig konkret tips når det gjelder emosjonell spising og overspising. Hun kaller det «stopp og tenk-metoden».

– Hvis man kjenner at man har lyst på en sjokolade skal man tenke «ok, jeg får lov til å spise denne sjokoladen, men først må jeg vente et minutt, og kjenne etter hvorfor vil jeg egentlig spise denne sjokoladen».

– Er det fordi du er sulten, stressa eller ensom? Hvis det kun er fordi du har lyst på den sjokoladen så skal du kjøpe den og nyte den med god samvittighet, avslutter forskeren.