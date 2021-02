Denne boligeffekten overrasket sentralbanksjefen — og kan avgjøre renten din fremover

– Pandemien traff oss alle som et ordentlig sjokk, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Olsen holdt denne uken sin tradisjonelle årstale, men på en helt annen måte enn vanlig.

Det som pleier å være en av årets mest ettertraktede «happenings» for topper i næringslivet og i det politiske miljøet - talen i Norges bank, og middag etterpå på Grand hotell - ble i år redusert til en videooverført tale.

Der så sentralbanksjef Øystein Olsen framover for norsk økonomi på vei ut av pandemien, og tilbake på et dramatisk 2020.

Boligprisene

– Vi gjorde det vi kunne for å hjelpe næringslivet og husholdninger, og satte derfor styringsrenten til null, forteller Olsen i TV 2-programmet Bare business.

Med nullrente ønsket Norges bank også å motvirke det som ofte blir en konsekvens av økonomiske kriser: Et brått fall i boligprisene.

Og i boligmarkedet kom effekten av rentekuttet med en gang: Ikke bare ble et fall motvirket, men prisene bykset opp - særlig i Oslo. Rekordlave renteutgifter gjør at mange som allerede eier bolig, nå har mulighet til å kjøpe noe større og bedre.

I Oslo steg boligprisene med hele 12 prosent i 2020. Det ble en prisvekst som overrasket de fleste - også sentralbanksjefen:

– Lave renter bidrar helt klart til å stimulere til låneopptak, og gjennom det til boligprisvekst. Så har boligprisveksten overrasket litt på oppsiden, sier Olsen.

Veksten fortsetter?

Mange i eiendomsbransjen venter fortsatt sterk vekst i boligprisene dette året, men Øystein Olsen mener at det er for tidlig å være bekymret. Han sier likevel at dette kan skape mer problemer om noen måneder - når Norge går tilbake til mer normale tider etter pandemien:

– Når økonomien normaliseres, og hvis boligprisveksten fortsetter og blir enda sterkere, da ligger det alltid en kime til bekymring i en sentralbank, sier han.

– Hvor stort dilemma er dette for dere nå: På den ene siden er det fortsatt mange bransjer som er i krise, og trenger lav rente. På den andre siden er det kraftig vekst i boligprisene, på grunn av lav rente?

– Det er alltid avveininger i det vi foretar oss, også i lys av det vi har observert: Boligprisene har tatt seg opp, og ja - litt raskere enn vi hadde lagt til grunn. Så skal ikke jeg komme med noen signaler nå om rentesettingen, det skal vi gjøre i mars. Men fortsatt er det behov for lav rente, fordi krisen pågår i økonomien ellers, sier Olsen.

– Men hvor mye skal prisene i boligmarkedet gå før det utløser at dere setter opp renta, kanskje før dere egentlig hadde tenkt?

– Det kan jeg ikke tallfeste. Jeg kan ikke være konkret på det i det hele tatt, annet at vi alltid avveier ulike forhold, sier Olsen.

Renta framover

Uansett når Norges bank begynner å heve styringsrenta, så kan låntakere regne med et lavt rentenivå i mange, mange år framover.

Norges bank advarte i mange år om at renta lett kunne komme opp mot nivået vi så før finanskrisen i 2008 - da over 8 prosent var normal rente for et boliglån.

Nå sier sentralbanksjefen at det «normale» rentenivået vil ligge langt lavere i årene framover:

– En normal styringsrente vil ligge et sted mellom 1,5 - 2 prosent, slik vi vurderer det. Så må man legge på 1 - 1,5 prosentpoeng for en tilsvarende normal boliglånsrente, sier Olsen.

Boliglånsrente på rundt 3 prosent kan altså bli «den nye normalen» for låntakere, når økonomien er tilbake der den var før pandemien. Boliglånsrente på 8 prosent - eller 12 prosent, slik det var for noen tiår siden - det tror ikke Olsen vil bli aktuelt igjen. Men han vil ikke gi noen garantier:

– Man skal aldri utelukke noen ting. I hvert fall ikke som sentralbanksjef, sier Øystein Olsen.

