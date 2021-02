Advarer mot skredfare i vinterferien

De siste dagene har det vært betydelig og stor snøskredfare i flere populære fjellområder. Ustabile snøforhold gir god grunn til å være på vakt, for skredfaren kan endre seg raskt. I fjellskråninger med over 30 grader er snøskredfaren ekstra stor, skriver Røde Kors.

Naturlige og menneskeskapte skred

– De neste dagene er det ekstra viktig at alle planlegger turene godt og ikke tar unødvendige sjanser. Været i fjellheimen kan skifte raskt og krever at turgåere er forberedt på at turen kan bli lengre og kaldere enn det man trodde, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i hjelpekorpset.

Lederen for Røde Kors sin ressursgruppe for skred, Tormod Eldholm, sier både naturlige og menneskeskapte skred utgjør en fare.

– I store deler av landet har det vært vedvarende svake snølag. Slike lag kan løsne naturlig og forårsake snøskred, eller skredet kan bli utløst av skigåere, sier Eldholm.

Fem råd for tyggere fjelltur

Eldholm og Løvik har følgende råd som kan bidra til tryggere fjellturer i bratt terreng:

* Skredvarselet på varsom.no gjelder for tre dager fram i tid, så det er viktig å alltid sjekke det ferskeste varselet. Ikke se bare på faregraden, men les også selve tekstvarselet.

* Lær deg hvordan du vurderer skredfare, blant annet ved å være i stand til å måle brattheten. Bruk gjerne bratthetskart under planlegging av turen. Vil du unngå skredterreng må du unngå skråninger over 30 grader og utløpsområdet under disse sidene.

* Ikke stol på at skispor du ser i en fjellside betyr at det ikke er skredfare der. Du må selv vurdere om det er trygt på samme sted på det tidspunktet du er der.

* Dersom du skal bevege deg i skredterreng eller i utløpsområder for mulige skred, bør du ta med skredsøker (sender/mottaker), spade og søkestang. Det er viktig å øve på å bruke dette utstyret.

* Alle som skal på tur i høyfjellet bør ha med ekstra utstyr i tilfelle uhellet er ute. Ekstra varme klær, lommelykt og vindsekk er gull verdt hvis man av en eller annen grunn må vente på hjelp.

