Hauge avslører at han fikk hjelp av Haaland i overgangskaoset

Før Jens Petter Hauge signerte for AC Milan var han svært nær en belgisk klubb. Nå avslører han grunnen til at det ikke ble noe av.

Med 14 mål på 18 kamper i fjorårets sesong, var Bodø-gutten Jens Petter Hauge attraktiv på det internasjonale markedet.

På sommeren 2020 ble det meldt at Hauge var så godt som klar for en belgisk klubb. Nå sier han at det var hjelp fra en jevnaldrende Erling Braut Haaland som gjorde at det til slutt ikke ble noe av.

– Vi snakket sammen på sommeren da jeg var nære en belgisk klubb. Han var enig i at jeg burde takke nei til tilbudet for å vente på et bedre, sier han til CBS Sports.

Han sier at han husker tiden før han signerte godt.

– Jeg husker dagene før kampen mot AC Milan. Jeg snakket med flere om hvor stor klubb det er.

Han legger til at da tilbudet kom, var landslagskompisen Haaland god å ha.

– Han sa at jeg burde gå for det, det vil bli bra. Å spille for AC Milan vil bli tøft så klart, og at jeg måtte jobbe med språket. Jeg veldig glad for valget jeg tok.

(©NTB)